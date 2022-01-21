Математика усвідомленості. Скільки років ми живемо насправді. Колонка Христини Яремкевич

Сучасна людина може досягти тривалості якісного життя десь до 80 років. За умови застосування сучасних age-management-технологій, перебуванні у стані ментального балансу та володіння капіталом грошей це ще 10 років +.

Якщо, людина веде стресовий спосіб життя, не займається спортом — віднімемо 10 років.

Якщо людина має шкідливі звички: тютюнопаління (1 сигаретка = 5 хв — виходить, що викурювати пів пачки в день це пряма втрата 2,5 роки на куріння за життя, а ризик передчасної смерті підвищується на 12%), вживання алкоголю (щоб напитись потрібна година, далі 3 години несвідомого існування, похмілля це мінус 5-6 годин дня), наркотиків (тут в залежності від типу наркотику і його дії), трудоголізм, переїдання, прокрастинація (непродуктивна лінь), хронічна втома, тривожність, стрес тощо — це в мінімальній оцінці мінус 10 років.

А ще: некоректно виліковані хвороби, урбанізація, порушення гігієни сну, хронічні захворювання, набуті аутоімунні захворювання на основі травм — також мінус 10 років.

В середньому ці «мінус»-фактори, описані вище, були в житті людей до 30 років, а з віком від 30 років вже стають точкою безповоротності в обсязі 5 років мінус від життя.

Усвідомлено індивід починає жити з 15 років. Це вік, який ми вже чітко пам’ятаємо, виходимо плавно у доросле життя з багажем травм, досвіду, упереджень, сильних рис, страхів, щастям, сумом. З масою запитань. Все кристалізується до 25-30 років.

Починається УСВІДОМЛЕНЕ ЖИТТЯ. А хтось, застряє в точці безповоротності. Наступає певна стабільність, з якою деякі можуть примиритись до кінця життя, а дехто відчуває потребу більшого.

У 25 років також в організмі запускаються процеси старіння.

Тобто, в середньому період становлення є в межах 20 років.

Доросла людина спить в середньому 7 годин це 17,5 років несвідомого життя в кращому сценарії довголіття.

80-(20+17,5+5) = 37,5 років

При середньому робочому графіку — 7 років займе робота.

Залишиться 30 років, за умови — що ви після 30 будете вести гарний спосіб життя без всіх «мінус»-факторів.

Розуміючи сучасний світ, стан екології — ще 5 років можемо вважати «бонус-мінус».

Залишиться 25 років.

Це 219 000 годин.

Наприклад: прибирання житла щотижня це 7200 годин.

Перегляд тупого кіно раз в тиждень це 1800 годин.

Куріння пів пачки сигарет в день — 9125 годин.

Це я говорю про час який просто злітає.

УСВІДОМЛЕНЕ життя — це знати ціну. Це навчитись проживати кожну мить. Бо шок в тому, що переважно люди усвідомлено проводять в день 4 години максимум. А це 36 500 годин.

Це 4,1 року.

Жити усвідомлено і щасливо ваші 219 000 годин примножать в відчутті часу наше земне життя на 2, 3, 4… Це вже, хто як виросте духовно паралельно.

Брати відповідальність за своє життя. Це приймати, аналізувати та розуміти очевидні речі. Включити мислення.

Можна проживати за 1 рік маленьке життя. Можна за все життя не прожити та дня життя в усіх його барвах.

Чим ширша наша ментальна та енергетична чаша, тим більше життів і трансформацій в одному втіленні ми можемо досягнути.

Математика приведена вище, це моя суб’єктивна оцінка. Звісно, можна детальніше розрахувати усі часові реальності, вдаючись до наукових досліджень та фактів.

Послання цих думок та розрахунків, звернути увагу, за найкращий час для життя — це зараз.

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Цей матеріал опубліковано, як авторська колонка, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які авторка висловила у даній публікації.

Христина Яремкевич, спеціально для Varosh