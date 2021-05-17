Як мати енергію для всього та зберігати баланс. Колонка Христини Яремкевич

Христина Яремкевич є директоркою клініки Асклепій в Ужгороді. Співзасновниця та співвласниця освітнього проєкту для дерматологів та косметологів Esty Derm. Веде корисний інстаблог, у якому найчастіше розповідає, як гармонійно поєднувати кар’єру, материнство та особисте життя. Дружина й мама дворічного Ромчика.

Про її вміння все встигати без стресу ми писали тут:

А ще Христина розповіла про життя в Ужгороді після Львова:

Цього разу у своїй колонці вона розповідає про здатність знаходити енергію для всіх сфер життя та способи зберігати баланс. Далі – пряма мова.

Сьогодні в тренді тайм-менеджмент, самопізнання. Як сприйняти всі ці супер-мотиваційні лайфстайл концепти, коли сил вистачає лише на один емоційний порив.

Задумайтесь, чому люди, які постійно в русі, шукають ще більше руху, драйву?

Почну з перших своїх думок у цьому напрямку. Раніше я думала, що секрет успіху в дисципліні. Помилялася: це лише інструмент, який буде в нагоді, корисна звичка.

Одного разу я натрапила на інфографіку про те, як найбагатші люди світу розподіляють свій час і на що. Їхній день максимально структурований, в кожного різний. Я провела тонку ниточку крізь ці історії і зробила свій перший великий інсайд. У них значна частина часу приділяється “корисним звичкам”. Сьогодні я замінила би термін “корисні звички” на “джерела енергії”.

Що є джерелом енергії для людини?

Базово: повітря, їжа, сон. Проте ці джерела енергії можна розгорнути до їх максимальної продуктивності.

Повітря : якість повітря, яке ми вдихаємо. Прогулянка на свіжому повітрі в парковій зоні завжди підбадьорює. Прихильники дихальних практик йоги використовують свої три секції легень на максимум (підтверджую, як практик дихальної йоги Art of living), очищуючи розум через дихання. Просидіть увесь день в душному приміщенні – ви будете втомлені лише від того, що ви дихаєте.

: якість повітря, яке ми вдихаємо. Прогулянка на свіжому повітрі в парковій зоні завжди підбадьорює. Прихильники дихальних практик йоги використовують свої три секції легень на максимум (підтверджую, як практик дихальної йоги Art of living), очищуючи розум через дихання. Просидіть увесь день в душному приміщенні – ви будете втомлені лише від того, що ви дихаєте. Їжа : в процесі своєї особистої трансформації я забула що таке дієта. Прислухайтесь до свого тіла. Подумайте, які асоціації у вас виникають із зеленим яблуком, свіжим, непересмаженим, натуральним. Це вже продукти із живою енергією. Після споживання такої їжі хочеться рухатися, гарний настрій. Також відбувається внутрішня реакція обмінних систем організму. Чи зауважували ви зміни своєї поведінки, до прикладу, на свята. Ось на Великдень багато сімей західних регіонів традиційно збиралися за святковий стіл. Жирніше, ситніше, солодше й побільше. Після ейфорії неконтрольованої колективної харчової поведінки бажання полежати – візьме гору над усіма. А якщо щодня обирати такий спосіб харчування? Токсична енергія нав’язаних та нездорових харчових вподобань просто візьме гору над нами.

: в процесі своєї особистої трансформації я забула що таке дієта. Прислухайтесь до свого тіла. Подумайте, які асоціації у вас виникають із зеленим яблуком, свіжим, непересмаженим, натуральним. Це вже продукти із живою енергією. Після споживання такої їжі хочеться рухатися, гарний настрій. Також відбувається внутрішня реакція обмінних систем організму. Чи зауважували ви зміни своєї поведінки, до прикладу, на свята. Ось на Великдень багато сімей західних регіонів традиційно збиралися за святковий стіл. Жирніше, ситніше, солодше й побільше. Після ейфорії неконтрольованої колективної харчової поведінки бажання полежати – візьме гору над усіма. А якщо щодня обирати такий спосіб харчування? Токсична енергія нав’язаних та нездорових харчових вподобань просто візьме гору над нами. Сон: чи стежите ви за гігієною сну? Найкраще мені стало зрозуміло про поняття “гігієни сну” з лекції Оксани Скиталінської, провідного дієтолога України, уродженки Ужгорода. Вона провела цікавий ефір із біохіміком.

Коротко: найкращий сон для нашого відновлення – у період із 23:00 до 04:00. Цей давно відомий факт біохімік пояснила дуже просто. Голова всьому – мелатонін. Активізується в темний час доби і знижується під упливом світла. Тому сон має бути вчасним, кімната затемнена, без джерел білого світла. Провітрена спальня, зручний матрац, легкість в шлунку та комфортні тілу тканини. Мелатонін має багато хитрощів, рекомендую ознайомитись.

Окрім базових джерел енергії є ще додаткові. І їх безліч. Тут вибір може залежати від темпераменту, від того, що гармонізує особисто вам. Назвімо це хобі, чи тим, що наповнює. Подорожі, мистецтво, письмо, зустрічі з людьми, читання … список нескінченний.

Основним, на мою думку, є фізична активність та власна продуктивність. Я натрапила на дослідження щодо вимірювання щастя. Там ішлося про те, що фізична активність займає 40% у коефіцієнті щастя. Тож чим більше рухаємось – тим ми щасливіші. А відчуття щастя – це безмежне джерело енергії.

Власна продуктивність. Я вже говорила, що чим більше працюю, тим більше сил мені додається. Прокрастинація – це мій особистий шлях до занепаду сил. Тут мою думку підтримають люди, які володіють мистецтвом управління власним часом.

І на завершення. Люди. Я не маю на увазі людей – “донорів енергії”. Я говорю про “екологічних” особистостей, з якими можемо обмінюватися енергією, таким чином, наповнювати один одного. Тому наше оточення також зіграє велику роль у тому, як ми функціонуємо на фізичному рівні. Уміння розпізнавати поглиначі вашого ресурсу та здатність відгороджуватися від них – стане для вас коефіцієнтом корисної дії.

Розслабтесь і щодня отримуйте задоволення від своїх свідомих рішень і комбінацій.

Ці роздуми хочу присвятити як спогад та інсайт із поїздки в Грузію із Glagola travel.

У нас була максимальна атмосфера наповнення та обміну колосальною енергією. Це вже моя друга поїздка такого роду, і знову – в саме серце! Але про це напишу згодом.

Христина Яремкевич, Varosh