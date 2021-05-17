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Думки

Як мати енергію для всього та зберігати баланс. Колонка Христини Яремкевич

17 Травня 2021 2

Христина Яремкевич є директоркою клініки Асклепій в Ужгороді. Співзасновниця та співвласниця освітнього проєкту для дерматологів та косметологів Esty Derm. Веде корисний інстаблог, у якому найчастіше розповідає, як гармонійно поєднувати кар’єру, материнство та особисте життя. Дружина й мама дворічного Ромчика.

Про її вміння все встигати без стресу ми писали тут:

А ще Христина розповіла про життя в Ужгороді після Львова:

Цього разу у своїй колонці вона розповідає про здатність знаходити енергію для всіх сфер життя та способи зберігати баланс. Далі – пряма мова.

Христя енергія (9)

Сьогодні в тренді тайм-менеджмент, самопізнання. Як сприйняти всі ці супер-мотиваційні лайфстайл концепти, коли сил вистачає лише на один емоційний порив.

Задумайтесь, чому люди, які постійно в русі, шукають ще більше руху, драйву?

Почну з перших своїх думок у цьому напрямку. Раніше я думала, що секрет успіху в дисципліні. Помилялася: це лише інструмент, який буде в нагоді, корисна звичка.

Христя енергія (10)

Одного разу я натрапила на інфографіку про те, як найбагатші люди світу розподіляють свій час і на що. Їхній день максимально структурований, в кожного різний. Я провела тонку ниточку крізь ці історії і зробила свій перший великий інсайд. У них значна частина часу приділяється “корисним звичкам”. Сьогодні я замінила би термін “корисні звички” на “джерела енергії”.

Що є джерелом енергії для людини?

Базово: повітря, їжа, сон. Проте ці джерела енергії можна розгорнути до їх максимальної продуктивності.

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Коротко: найкращий сон для нашого відновлення – у період із 23:00 до 04:00. Цей давно відомий факт біохімік пояснила  дуже просто. Голова всьому – мелатонін. Активізується в темний час доби і знижується під упливом світла. Тому сон має бути вчасним, кімната затемнена, без джерел білого світла. Провітрена спальня, зручний матрац, легкість в шлунку та комфортні тілу тканини. Мелатонін має багато хитрощів, рекомендую ознайомитись.

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Окрім базових джерел енергії є ще додаткові. І їх безліч. Тут вибір може залежати від темпераменту, від того, що гармонізує особисто вам. Назвімо це хобі, чи тим, що наповнює. Подорожі, мистецтво, письмо, зустрічі з людьми, читання … список нескінченний.

Основним, на мою думку, є фізична активність та власна продуктивність. Я натрапила на дослідження щодо вимірювання щастя. Там ішлося про те, що фізична активність займає 40% у коефіцієнті щастя. Тож чим більше рухаємось – тим ми щасливіші. А відчуття щастя – це безмежне джерело енергії.

Власна продуктивність. Я вже говорила, що чим більше працюю, тим більше сил мені додається. Прокрастинація – це мій особистий шлях до занепаду сил. Тут мою думку підтримають люди, які володіють мистецтвом управління власним часом.

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І на завершення. Люди. Я не маю на увазі людей – “донорів енергії”. Я говорю про “екологічних” особистостей, з якими можемо обмінюватися енергією, таким чином, наповнювати один одного. Тому наше оточення також зіграє велику роль у тому, як ми функціонуємо на фізичному рівні. Уміння розпізнавати поглиначі вашого ресурсу та здатність відгороджуватися від них – стане для вас коефіцієнтом корисної дії.

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Розслабтесь і щодня отримуйте задоволення від своїх свідомих рішень і комбінацій.

Ці роздуми хочу присвятити як спогад та інсайт із поїздки в Грузію із Glagola travel.

У нас була максимальна атмосфера наповнення та обміну колосальною енергією. Це вже моя друга поїздка такого роду, і знову – в саме серце! Але про це напишу згодом.

Христина Яремкевич, Varosh

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# тайм-менеджмент # Христина Яремкевич

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