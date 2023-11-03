SheMax: як на Закарпатті працює релоковане виробництво манікюрних пилозбірників, популярних у Європі та США

Бізнес Тетяни та Сергія Шелест полягає у виробництві пилозбірників (витяжок) для манікюрних салонів. Ці пристрої – очищувачі повітря від нігтьового пилу, що, як виявилось, є надзвичайно шкідливим.

Компанія сім’ї Шелест SheMax першою в світі ініціювала відповідне дослідження – з’ясувалося, що майстер манікюру протягом робочого дня вдихає аж 2 столові ложки пилу! Щоб вберегти людей від його шкоди, й виникло бажання створити невеликий пристрій, який міг би вміститися навіть у сумочці нейл-майстрині. І подружжя успішно реалізувало задум!

Пристроями українського виробництва вже користуються в манікюрних салонах по всьому світу, зокрема в Європі та США. А Forbes Ukraine додав підприємство до переліку компаній малого та середнього бізнесу, що впливають на економічний розвиток України.

Через повномасштабне вторгнення росіян підприємці з Дніпра переїхали на Закарпаття і релокували сюди потужності бізнесу – наразі триває будівництво вже другого заводу. Паралельно компанії вдалося збільшити виторг до €3 млн у 2023 році, у планах – помножити цю цифру щонайменше удвічі.

Що це за диво-пилососи й навіщо вони потрібні, як відбувалося перевезення потужностей на Закарпаття та чому бізнесмени ухвалили рішення залишитися працювати в Україні під час війни попри можливість релокації за кордон, Varosh поспілкувався з підприємицею та співзасновницею компанії SheMax Тетяною Шелест.

З чого все почалося

Перші ідеї цієї масштабної справи беруть початок із 2010 року, коли Тетяна Шелест почала працювати зі сферою краси.

«Тоді я активно розвивала букінг із пошуку б’юті-майстрів з усієї України. Це був перший портал MaxWoman. Паралельно я організовувала конференції для майстрів сфери краси та розвивала власний журнал, який продавали по всій країні. З 2015 року я почала досліджувати професійні захворювання б’юті-майстрів, причини цього та можливі наслідки. Наприклад, чому перукарі або майстри манікюру страждають на алергію», – розповідає пані Тетяна.

Нинішній бізнес – компанія SheMax – була заснована на початку 2019 року. Підприємиця ділиться:

«Наприкінці 2018 року я познайомилася з майбутнім чоловіком, він – інженер-конструктор за фахом. Плануючи спільне майбутнє, ми хотіли створити власний сімейний бізнес та об’єднати наші компетентні сторони. Так і виникла ідея створити витяжки для манікюрних салонів краси, щоб запобігти поглинанню нігтьової пилюки та можливим у зв’язку з цим хронічним й алергічним захворюванням».

Уже з самого початку амбітні підприємці планували вихід на закордонний ринок.

«Відкривши компанію, ми зразу були націлені на експорт. У 2019 році перші магазини знайшли в Італії. Оскільки мене добре знали майстри сфери краси, деякі з них й рекомендували мене як надійного партнера-виробника. Тобто, можна сказати, що на європейський ринок ми вийшли завдяки моєму особистому бренду», – розповідає Тетяна Шелест.

Далі до замовників компанії SheMax додався й ринок інших країн Європи. Зокрема, станом на лютий 2022 року підприємці продавали свій товар у 16 країнах світу, і ця кількість щоразу збільшувалася. Зараз продукцію інноваційного українського заводу з власним виробництвом електротоварів преміумкласу для салонів краси можна придбати у 36 країнах Європи та 4 штатах Америки.

Дослідження про шкоду манікюрного пилу

«Щоб виробляти ефективні, якісні пилозбірники, потрібно знати характер «ворога», – переконані в SheMax.

На замовлення компанії здійснили перше ґрунтовне дослідження шкоди манікюрного пилу. Для цього подружжя звернулося до українських науковців із Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Дослідження – комплексний аналіз нігтьового пилу та визначення розмірів, форми та хімічного складу його частинок – здійснили навесні 2021 року. Проаналізували зразки чотирьох клієнток під час обпилювання, шліфування нігтів, корекції та зняття покриття. Простежили, зокрема, появу в повітрі великих і найдрібніших гострих частинок із домішкою грибків і бактерій.

Крім того, нігтьовий пил мав різне походження, насамперед неорганічне та органічне, а також хімічний фактор.

Науковці помітили:

«Під час роботи фрезером із гелевими або акриловими нігтями утворюється пил. По суті, це пластиковий порошок, який проникає у дихальні шляхи та осідає там. Також найдрібніші частинки шкіри та нігтів при апаратному манікюрі піднімаються в повітря та подразнюють слизову. Вони є сильним алергеном, а також джерелом різноманітних інфекцій. Крім того, випаровування антисептиків, помʼякшувачів, лаків, клею вбираються шкірою та волоссям, викликаючи різноманітні алергічні реакції».

Дослідники також підкреслили: через те, що частка такого дрібного пилу в 30 разів тонша за людське волосся – 2,5 мікрона, пил легко вбирається в шкіру, потрапляє в кров, накопичується в різних органах.

«Під час одного сеансу без витяжки лише на руках клієнтки було зафіксовано 100 мкг, на голові майстра – 88 мкг, у радіусі метра – 46 мкг пилових частинок. При допустимій концентрації – 25 мкг/м3 на добу. Більше того, через 30 хв після роботи концентрація пилу в салоні не зменшилася. Вона просто розлетілася з потоками повітря та осіла на столі, інструментах і навіть у чашках із чаєм. Тоді як використання професійної манікюрної витяжки знизило до мінімуму рівень концентрації пилу в період роботи та після неї.

Цікавий факт, що, наприклад, коли у 2019 році у Бангкоку середньодобова концентрація пилу склала 75 мкг/м3, було зупинено підприємства та скасовано заняття у школах», – інформують у компанії.

Дослідили і небезпеку, спричинену постійним контактом із нігтьовим пилом:

«Тривале подразнення пилом слизової оболонки носа може призвести до хронічного риніту і бронхіту. Накопичення пилу в легенях порушує кровообіг та розвиває легеневий фіброз. Наслідком попадання пилу на слизові оболонки можуть бути і конʼюнктивіти. Нігтьовий пил проникає в шкіру та в отвори сальних залоз, провокуючи, наприклад, дерматит».

Окрім роботи з гаджетами, у компанії рекомендують нейл-майстрам змінювати одноразові маски та робити вологе прибирання після кожного клієнта або що дві години, часто провітрювати приміщення, виходити на свіже повітря кожні 2-3 години.

Оскільки раніше китайські витяжки були дуже громіздкими та габаритними, з величезними мішками для нігтьового пилу, тому Тетяна та Сергій вирішили діяти і розробили невеликий пилозбірник розміром з iPad.

Однак після кількох років успішної роботи та переходу виключно на закордонний ринок початок повномасштабної війни змусив підприємців перевести потужності виробництва у більш безпечне місце.

Закарпаття і розвиток українського бізнесу попри війну

Переїзд у 2022 році з Дніпра на Ужгородщину був рішенням задля можливості у відносній безпеці продовжувати свою справу в Україні.

Спочатку шукали локацію, куди перевезти виробництво, бо цех мав мати ідеально рівну підлогу і бути добре освітленим. Коли такого цеху не знайшли, вирішили побудувати з нуля. На це витратили всього понад 3 місяці. І вже наприкінці грудня 2022 року компанія здійснила перше відправлення продукції в Польщу.

«Закарпаття нас зустріло дуже добре. У процесі релокації, можна сказати, перешкод не було. Узагалі це край, де живуть дуже милі і чесні люди, що нам одразу сподобалось», – ділиться Тетяна Шелест.

Однак при перевезення потужностей виробництва не все було просто.

Пані Тетяна згадує: «При переїзді, на жаль, було пошкоджено верстати, деякий товар. Логістика обійшлася втридорога, над головою літали ракети, не було світла… Скажу, що це – найтяжчі часи для нашої компанії».

Наразі на Закарпатті на ділянці площею 3,5 га триває будівництво вже другого цеху заводу компанії сім’ї Шелест.

«На нове виробництво, яке будуємо, потребуватимемо до 30 робочих місць, плануємо залучати й нових людей. Зараз у нас багато працівників саме із Закарпаття. Якщо потребуємо фахівців більш рідкісних кваліфікацій, то, звісно ж, залучаємо людей з інших регіонів», – розповідає Тетяна Шелест.

Нині компанія випускає три моделі пилозбірників. Раніше в інтерв’ю Тетяна та Сергій зізнавалися, що їхня велика мрія – закріпитися на найбільшому ринку світу – США та збільшити виторг до €7 млн у 2023-му. На відповідь, як просуваються в цьому напрямку, подружжя відповідає:

«Так, наша мета – рости дуже швидко. Ми вийшли на американський ринок, і, хоч план ще не виконали, але йдемо до нього впевнено. Зрештою, цього року маємо ще два місяці, тож не втрачаємо надію і віримо в нашу ціль».

Пані Тетяна пригадує, що, коли обирали місце для релокації підприємства, отримали чимало рекомендацій про переїзд за кордон, але відмовились, бо вважають, що роль бізнесу на шляху до перемоги України над російськими ворогами – працювати, донатити, сплачувати тут податки, сприяти розвитку економіки. А разом із цим – попри складні рішення – досягати успіху, прагнути ставати кращими версіями себе, підкорювати нові вершини.

Юлія Войціховська, Varosh

Фото надані Тетяною Шелест