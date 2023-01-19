Закарпаття — найбезпечніший регіон для бізнесу, згідно з опитуванням Інституту економічних досліджень

У грудні 2022 року Інститут економічних досліджень та політичних консультацій проводив опитування підприємців стосовно того, в якій області, на думку підприємців, найбільш небезпечно займатись бізнесом через російський ракетний терор. За опитуваннями UA War Infographics створив інфографіку по всій Україні.

Найбільш небезпечними регіонами для бізнесу підприємці вважають Харківську, Полтавську, Івано-Фанківську та Тернопільську області. Натомість найбезпечнішими — Луцьку та Закарпатську.

“У грудні 2022 року перебої з електроенергією другий місяць поспіль очолили список перешкод для ведення бізнесу. Частка респондентів, які повідомили про перебої з електроенергією як про перешкоду для ведення бізнесу, дещо зросла з 78% у листопаді до 80% у грудні 2022 року”, — пишуть у дослідженні.

«Єдиною причиною, чому ця перешкода вийшла на перше місце, є російський ракетний терор. Тому що у вересні частка тих, хто скаржився на перебої з доступом до електрики, становила лише 4%. У жовтні, коли почалася перша атака на українську інфраструктуру, ми бачимо суттєве зростання цієї перешкоди», — каже виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

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Оксана Розман, партнер бізнес-спільноти Board Закарпаття, сказала Varosh, що, на її думку, нічого дивного в тому, що підприємці вважають наш край найбезпечнішим для бізнесу, нема, тому що за весь час війни область пережила тільки один ракетний удар.

— В нас є учасники, які релокували свій бізнес на Закарпаття, одна з них — “Enjoy the Wood” — займаються виробами, декором з дерева, в них були виробництва в Бучі, Гостомелі і в Ірпіні. Всі три виробництва у них зруйновані і вони відновили їх у нас у Середньому. Їхній керівник, наскільки знаю, вже повернувся в Київ, але казав, що навіть якщо вони будуть відкривати нові виробництва після війни, із Закарпаття вони не поїдуть, — розповіла вона.

Нагадаємо, з початку війни, за даними Закарпатської ОВА, в область прибули 262 підприємства, 80 з них ще перевозять потужності чи облаштовуються на новому місці.

Varosh

Фото: інфографіка UA War Infographics

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