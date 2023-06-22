Освіта майбутнього: як учні Main Point Academy презентували свої бізнес-проєкти

Потужна командна робота учнів, практичні ідеї та креативна реалізація проєктів – так завершили навчальний рік у Main Point Academy в Ужгороді. Наприкінці травня у школі зібралися вчителі, батьки та запрошені гості-підприємці аби побачити на власні очі бізнес-проєкти, над якими працювали діти.

Так, на пітчингу дитячих ідей учні продемонстрували ретельну роботу над проєктами, де працювали над формуванням продукту, визначали цільові авдиторії, канали просування, вивчали прототипи, конкурентів та що можна покращити у своїй ідеї… І над цим усім працювали діти, найменшим з яким (уявіть!) лише 9 років.

У форматі підходу до навчання у Main Point Academy спрямовують зусилля на те, аби зробити його максимально практичним. Відтак, на завершення навчального року учні мають час для проєктної роботи.

Співзасновниця Main Point Academy Тетяна Щербак каже:

«Головне завдання учнів нашої школи – згенерувати цікаві ідеї підприємницького, соціального або освітнього спрямувань. Вони виявляють ту чи іншу проблему й командно знаходять її можливе вирішення. Більшість під час роботи над проєктами відкривається по-новому, і це також дає нам змогу розкрити потенціал дітей. А ще – це чудова нагода прокачати уміння командної роботи, проявити ініціативність та зрозуміти, як практично можна застосувати знання, отримані на уроках».

У процесі підготовки до презентації проєктів 11 учнівських команд брейнштормили, самостійно створювали логотипи, давали назви та слоганами своїм проєктам. Учням дали максимальну волю у креативності, вони самостійно проходили всі етапи проєктної роботи з якою можуть і в дорослому житті стикнутися. Робили все це у навчальній атмосфері, з можливістю менторської підтримки, взаємодією одне з одним, що дало їм змогу розпізнати сильні сторони одне одного.

Жанна Пиндяр, вчителька математики у Main Point Academy, яка спостерігала за процесом підготовки проєкту команди «Мемоголіка», каже: «Учасники нашої команди створили гумористичну гру, аби допомогти українцям відволіктися та розвантажитися у цей непростий час. Працювали самі, без сторонньої допомоги. До підготовки проєкту учні підійшли дуже серйозно: підготували бізнес-план, поділили ролі у команді, покроково визначили послідовність дій і навіть виготовили прототип гри. Діти відчули серйозність роботи; мотивацією для них було бажання, аби всім сподобалась їх гра, їх продукт».

Серед проєктів, презентованих на завершення навчального року у Main Point Academy, були:

казка, яку діти планують видати книгою, мета якої – допомогти дітям знайти друзів й стати толерантнішими;

квест у Боздоському парку;

дитяча гра для вивчення англійської мови;

одяг і аксесуари з шевронами з індивідуальним дизайном;

екологічні шопери;

безкоштовні відеоуроки з руханками та елементарними вправами для зміцнення фізичної активності дітей і дорослих;

футболки для збору коштів на ЗСУ;

гра з мемами для підняття настрою;

виготовлення індивідуальних клавіш для геймерських клавіатур;

гра «Пізнай Україну» з цікавими фактами про нашу державу;

шкільна форма для учнів.

Кожен з цих проєктів оцінювала рада підприємців. Метою пітчингу було не лише визначити найперспективніші проєкти, а й порадити та підтримати учнів. До цього долучилися також батьки й друзі школярів, які прийшли на пітчинг.

Співзасновниця Main Point Academy Маріанна Луців додає: «Це була перша проба представити дитячі проєкти на широку авдиторію. Кожен з них проробив велику проєктну діяльність і вперше відчув, що може бути задіяний у створенні чогось нового, цікавого, потрібного людям. Дорослі підприємці, батьки, друзі мали можливість побачити, як по-дорослому мислять діти, відчуваючи себе у ролі підприємців, як легко вони оперують термінами і поняттями сучасного бізнесу, як вмотивовано захищають ідею, аргументують, ведуть дискусію. В такі моменти всі відчувають гордість і впевненість у кращому майбутньому України».

Усі присутні мали нагоду побачити, наскільки відповідально учні Main Point Academy підійшли до створення власних проєктів, серед яких були і комерційні, і соціальні ідеї . Яна Колесник разом ще з однією ученицею школи Ніною Гуревич назвали свій проєкт «Спортіки» й заклали туди ідею розвитку українців як спортивної нації. Їхній проєкт журі визнали одним з кращих.

Яна каже: «Ми виокремили декілька спортивних руханок і разом з Ніною знімали їх виконання на відео так, як це відчували. Аби всі бачили, що фізкультура – це цікаво й доступно для кожного. Ці відео ми викладаємо на власний Ютуб-канал, який плануємо наповнювати й надалі. Проєкт ми тримали у таємниці, бо хотіли, аби всі побачили його сьогодні уперше. Ми не займаємося професійним спортом, але прагнемо, щоб люди додали спортивної активності у своє життя, бо це здорово й підіймає настрій». На пітчингу дівчата продемонстрували і тизер відео, і навіть провели мініруханку для всіх.

У підсумку всі проєкти отримали чимало нових ідей від ради підприємців та глядачів у залі, а в Main Point Academy мають надію, що найкращі проєкти обов’язково матимуть продовження. Пітчинг дитячих проєктів, що відбувся тут наприкінці травня, – лише початок, який дав можливість учням побачити сильні та слабкі сторони свого проєкту і зрозуміти, як рухатися далі. Влітку й у наступному навчальному році діти працюватимуть над реалізацією ідей, які представляли.

** На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото Main Point Academy