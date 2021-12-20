Краса як здоровий тренд: в Ужгороді пройшла beauty-вечірка від MediSkin

Партнерська публікація

Мережа клінік естетичної медицини MediSkin позиціонує себе як місце, яке змінює життя людей. Окрім того, що заклад надає клієнтам косметологічні та діагностичні послуги з високим рівнем обслуговування, тут приділяють вагоме місце просвітницькій складовій та дбають про те, аби люди більше дізнавалися про сучасну косметологію, знайомилися з новинками сучасної естетичної медицини, а також стежили за здоров’ям. З цією метою в Ужгороді відбулась beauty-вечірка від MediSkin, на яку запросили жінок із різних куточків Закарпаття. Завдяки насиченій програмі гості не тільки розважилися, а й корисно провели час, отримавши консультації від амбасадорів відомих брендів косметики та beauty-ґаджетів, а також прослухали лекції лікарів-косметологів, трихологів та гінекологів.

Потреба вечірки такого формату назріла давно. Усіма напрацюваннями, а також знаннями, отриманими на численних семінарах, конференціях та форумах, власниця мережі клінік естетичної медицини MediSkin Єлизавета Куртяк хотіла поділитися із широким колом жінок. Адже beauty-сфера стрімко розвивається і на ринку з’являються нові якісні продукти, які дають чудові результати по догляду за обличчям, тілом, волоссям. MediSkin відстежує таких виробників, працює з кращими. Корнери брендів розташували у ресторані Folks Patisserie, де і організували вечірку.

Партнерами заходу виступили відомі в індустрії краси світові компанії. Серед них – американськалікувальна космецевтика “DMK”. Поспілкувавшись із консультантом, кожен присутній мав змогу отримати фахову пораду з підбору домашнього догляду.

До корнеру відомого французького бренду косметики “Biologique Recherche” під час вечірки утворилася черга на діагностику шкіри.

– Організувати таку подію – це наче провести конференцію в Парижі, – поділилася враженнями від вечірки амбасадорка бренду Biologique Recherche Мадіна Іщук. – Цього дня на Закарпаття перенеслася Франція. Я навіть не можу описати словами, у якому я захваті!

Відомий трихолог Сергій Малеш проводив консультації з догляду за шкірою голови та усунення проблем.

Гості мали змогу протестувати та обрати улюблений ґаджет найбільшого в Україні дистриб’ютора beauty-ґаджетів для домашнього догляду “Skin.Kits“.

Також на вечірці виступили спікери з найактуальнішими темами косметології. Мадіна Іщук, лікарка-косметологиня і амбасадорка бренду “Biologique Recherche”, прочитала лекцію на тему «Чому популярність бренду BR зростає з кожним роком». Трихолог Сергій Малеш акцентував увагу на шкірі голови та розповів про процедуру «Regenera activa», яка дозволяє вирішити проблему випадіння волосся одним сеансом. Гінеколог Іван Трещак розповів про інтимне омолодження.

Ряд виступів підготували лікарки-косметологині клініки MediSkin: «Сучасні тренди та антитренди в комплексній корекції обличчя» (спікер – Наталія Дербаль), «Модні тенденції в контурній пластиці» (Крістіна Дячук), «Переродження шкіри через контрольоване руйнування. Методики стимулювання вироблення колагену» (Тетяна Кіш), «Фізіотерапевтичні процедури» (Марина Семанишин).

Протягом вечора гостей розважали ведучі Тудор Кілару та Олександр Свергун. Вони провели розіграші та вікторини.

Усі гості дотрималися заявленого дрес-коду та прибули в чорному одязі. Це додало стилю й атмосферності дійству.

Господарка вечірки Єлизавета Куртяк подякувала гостям, спікерам та представникам косметичних брендів.

– Мені надзвичайно приємно, що вечірка викликала такий жвавий інтерес серед жінок. Ми навіть не могли вмістити всіх охочих потрапити на захід, тому обіцяємо невдовзі зібратися знову. Дякую усім, хто прийшов. Сподіваюся, отримані знання допоможуть закарпаткам виглядати ще краще, підкреслюючи вроджену красу, – зауважила Єлизавета Куртяк.

Своїми враженнями про вечірку поділилися і окремі гості.

Богдана Цьока, ведуча програми «Потрібна розмова»: «Я дуже рідко відвідую такі заходи, але тут мені комфортно. Спікери чудесні. Я навіть кілька героїв знайшла для майбутніх випусків своєї програми».

Олеся Вурста, власниця манікюрного салону: «Такі вечірки – це супер важливо та необхідно для кожної жінки. Дуже все сподобалося. Хотілось би частіше такого формату, щоб була можливість вигуляти нову сукню, зробити макіяж, поспілкуватись з подружками, і, звичайно, послухати про новинки в beauty-сфері».

Мадіна Іщук, амбасадорка Biologique Recherche: «Закарпатці мають можливість отримувати процедури від нашого бренду у клініках MediSkin Хуста, Ужгорода, Мукачева та Тячева. Дуже класно, що в регіоні є можливість діагностувати шкіру кожному клієнту і він буде бачити, що це не призначення «зі стелі», а відповідає показанням. MеdiSkin – великі молодці, що надають такі послуги. Щодо вечірки, то це класний формат, де зібрались люди, які «хочуть мати красу» і отримали фахові, професійні консультації у неформальній обстановці».

Отримати більше інформації про мережу клінік естетичної медицини MediSkin, а також записатися на прийомможна на сайті: www.mediskin.com.ua

Контакти:

Ужгород – 0671675000

Мукачево – 0671695000

Хуст – 0979665000

Тячів – 0677395000

Дубове – 0673975000

Інстаграм: mediskin_ukraine

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Сергій Мазур

Партнерська публікація