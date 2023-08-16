Ненудна англійська. Як вивчати іноземні мови без ненависті – розповідає мовна школа “Benefit”

– Де будемо записувати інтерв’ю? В Лондоні чи в Берліні?

– Давайте у Берліні, там зараз нікого немає.

Кожен клас у мовній школі “Benefit” має назву столиці тієї країни, звідки ця мова походить. Таке рішення одразу наштовхує на думку, що воно не є єдиним небанальним підходом до вивчення іноземних мов.

Ольга Крив’яник, керівниця школи, розповідає, що тут навчають мови всіх охочих від 3-х років – верхньої вікової межі немає. І завжди намагаються вибудувати такі взаємини з учнями – як дорослими, так і маленькими – аби навчання було легким, невимушеним і приносило радість.

“У вивчені мови дуже легко прийти до ненависті, на жаль, таке трапляється найчастіше з дітьми, яких батьки форсують до навчання, аби ті встигли підготуватися до вступних іспитів, ЗНО тощо.

І в нас бувають випадки, коли ми навіть відмовляємо тим, хто приходить запізно, бо розуміємо, що за 3-4 місяці до іспиту дитина з нульовим рівнем знань просто не зможе підготуватись належно. Навіть якщо ходитиме щодня – це буде тільки гірше, бо вона тоді дійде до ненависті і виснаження. Кине все, скаже, робіть, що хочете, а я на вашу англійську більше не піду і все”.

Отже, як зробити так, щоб дитина захотіла вчити мову? А дорослий – як стимулювати себе? Для чого нам взагалі іноземна – для іспитів, роботи чи може просто для більш легкого і комфортного життя?

Не реалізовуйте свої бажання через дітей. Заохочуйте їх

Поширений тип батьків, які звертаються до мовної школи “Benefit” – це ті, котрі не знали англійської мови самі (бо в школі вивчали німецьку, наприклад), а тепер хочуть, аби хоч дитина їхня знала. Дуже часто ці батьки хочуть якнайшвидше віддати дитину в мовну школу.

– Ми набираємо дітей із 3-х років. У нас є діти, які прийшли до нас у 3 рочки і навчаються вже 6 років поспіль, і відвідують заняття й досі. Зазвичай діти, які почали навчання в такому віці, перед школою уже вміють читати одно- та двоскладові слова англійською мовою (відкриті і закриті), знають фонетику, розрізняють букви тощо. Тобто вони дійсно в школі вміють читати.

І ні, їм не нудно в школі. Наша програма не переплітається зі шкільною. В нас зовсім інші книги, інша навчальна програма. Ба більше, ми періодично її оновлюємо, актуалізовуємо видання і навчальну базу – бо мова жива і все дуже змінюється. Нам важливо, аби наші учні вчили реальну мову, яка існує в реальному світі, а не мову з книжок, якою вже давно ніхто не послуговується, – пояснює Ольга.

Дуже важливо, щоб батьки не керувалися лише власним бажанням навчити дитину мови. Прищепити любов до англійської чи будь-якої іншої – можна, але це треба робити лагідно і через пояснення.

– Можна спробувати вмикати мультики та пісеньки англійською. Пояснювати, наприклад, що ми можемо поїхати у подорож за кордон, і там нам знадобиться англійська мова, оскільки зараз вона є міжнародною мовою спілкування.

Але разом із тим не потрібно дитину змушувати. Не цікава їй англійська, хоче вона малювати – нехай малює. Ми не зробимо нічого, якщо людина не хоче цього сама – стосується як дітей, так і дорослих. Ми можемо хоч витанцьовувати, але якщо вона не буде хотіти вчити англійську – саме дитина, а не мама чи тато – то це не має сенсу.

В мене в самої дитині 3 роки і вона не говорить англійською, бо їй не цікаво. Вона не проявляє інтерес; коли я вмикаю мультики англійською – вона просить їх вимкнути. Тому я просто спокійно чекаю і час від часу намагаюся зацікавити, пояснити тощо. Але точно не примушувати.

Регулярність – запорука успіху, або Чому не варто вивчати мову виключно під іспити

Якщо мета відвідин мовної школи – підготувати дитину до іспиту, то перше, що варто зробити, – це подбати про це заздалегідь.

– Найкраще, коли дитина починає готуватися до ЗНО з іноземної мови ще у 9 класі. В ідеалі – у 8-му, адже в той час дитина готується до внутрішніх іспитів також. А після того можна активно займатися лексикою, сприйняттям на слух (оскільки аудіювання дуже складне на ЗНО), граматикою (якою чомусь часто нехтують, а дарма, тому що це теж впливає на оцінювання). На жаль, не всі розуміють, що це все неможливо зробити за останній рік перед іспитом, – каже Ольга Крив’яник.

Усіх дітей, які приходять до школи, починаючи з 10-річного віку, тестують на знання мови. Тестування триває від 10 до 30 хвилин, після чого вирішують, до якої групи направити дитину. Також у “Benefit” пропонують індивідуальні заняття – це буває необхідно в тому разі, якщо дитина не підпадає за своїми знаннями і віком в жодну з груп. Наприклад, не вміє читати і писати, а інші 10-річки вже вміють. Зазвичай 3-х місяців індивідуальних занять достатньо для того, щоб підтягнути рівень знань дитини для переходу на групові заняття.

– Дуже важливо, аби дитина регулярно відвідувала заняття. Ми чітко бачимо, як мова забувається під час літніх канікул: ми працюємо цілий рік, але є діти, які не ходять влітку взагалі, й у вересні це дуже відчутно, – пояснює Ольга. – Тому ми просимо хоча б у серпні вже відновлювати відвідини школи, аби мозок не розслаблявся. Це як у спорті – там ви маєте тримати м’язи в тонусі, і з іноземними мовами так само.

Зазвичай учні займаються у школі двічі на тиждень, урок триває від 50 до 60 хвилин. Частіше займатися не потрібно і може бути навіть шкідливо, бо призведе до виснаження і втрати інтересу у дитини. А тоді ніяке навчання не буде продуктивним.

– Навіть той же іспит, до якого ми готуємося, не є головним. Це лише проміжкова мета, ви ж іспит складаєте, щоб підтвердити свої знання і далі їх якось використовувати. Знання іноземної мови – це насамперед свобода: у спілкуванні – особливо за кордоном, у навчанні, у подальшому працевлаштуванні. Навіть етикетку на шампуні прочитати іноземною мовою, чи інструкцію – це теж дуже полегшує життя, – каже Ольга.

Також у “Benefit” часто відбуваються неформальні тематичні уроки: вчителі з дітьми ходять в супермаркет, в медичний центр (коли вивчають тему про медицину, наприклад), до стоматолога. Навіть на пікнік в парк ходили – і всюди спілкування відбувалося англійською мовою. Учні дуже люблять такі уроки, бо це надає реального життя тому, що вони вивчають.

Ніколи не пізно: вік – це лише умовна позначка при вивченні мови

Питаємо Ольгу про поширену думку щодо того, чи дійсно з віком важче вчити іноземну мову.

– Я б сказала, що це більше залежить від індивідуальних якостей людини, ніж від того, скільки їй років. Я помітила таку тенденцію: якщо людина загалом у житті активна, постійно в русі, прагне щось робити – то і вивчення мов дасться їй легше. І навпаки, якщо людина більш повільна, пасивна, то процес навчання для неї може бути довшим і складнішим. І це не дуже залежить від того, 20 років людині чи 50.

Минулого року до нас на співбесіду прийшла дівчина; молода, років 22. Ми поспілкувалися, вона пройшла співбесіду, я її хочу ознайомити з приміщенням, а вона каже: “А я знаю, де і що тут. Я тут вчилася”. Я аж застигла на мить. І дійсно, ми подивилися разом по базі її прізвище і це наша колишня учениця. Вона багато років тут вчилася, вступила до вишу і тепер прийшла працювати.

І водночас навпаки: наша викладачка французької – найстарша у штаті, їй 70 років, але виглядає вона років на 15 молодше. Дуже стильна, сучасна, активна жінка; просто залітає на заняття і цим самим руйнує всі стереотипи про вік.

Ольга розповідає, що найчастіше приходять вчити мову ті дорослі, які потребують цього в роботі: лікарі, ІТ-фахівці, митники. Однак є й ті, хто вчить мову просто для себе: наприклад, мами в декретній відпустці, які завжди обирають вранішні заняття і вивчають мову просто для себе. Це теж мета, каже Ольга, чому б і ні.

У мовній школі “Benefit” навчають англійської, угорської, німецької та французької мов. Тож якщо ви добре опанували англійську – це не межа, і завжди є, до чого прагнути. А якщо ні – то ви вже знаєте, куди звертатися!

**На правах реклами

Ірина Сов’як, Varosh

Фото мовної школи “Benefit”