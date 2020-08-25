Benefit: Як навчаються діти у прогресивній мовній школі. Через комунікацію, індивідуальні передові підходи, гру

Нещодавно ми побували на уроці англійської для дошкільнят в ужгородській мовній школі Benefit. Ці малюки проходять спеціальний курс англійської, який готує їх до школи. Вони спілкуються в легкій атмосфері, працюють за кольоровим столиком, комфортним для їхнього віку, споглядають відео і слухають аудіо, читають та пишуть, співають і танцюють, бавляться в інтерактивну гру, створюють символічну ілюстрацію – всі активності тільки англійською мовою і до відповідної теми програми. Насичений творчий урок пролетів немов хвилина, учні не втомилися, навпаки – наповнилися енергією, настроєм. А ми розпитали у вчителів Benefit про іноземні мови для дітей і підлітків – про специфіку, методики і програми, тонкощі викладання. До речі, навчання для таких вікових категорій у Benefit стає ще актуальнішими на карантині, коли ситуація у загальноосвітніх школах є невизначеною, а мовлення треба регулярно вдосконалювати і практикувати.

Benefit – прогресивна школа. Три роки, 17 професійних, сертифікованих, сучасних учителів у команді, мотивовані учні від 3 і до 60 років, 6 мов – англійська, німецька, іспанська, чеська, словацька, угорська. Опанування мов за різними напрямками та особистими цілями, як-от ділова англійська, співбесіда, підготовка до школи і ЗНО, до вступу до іноземних вишів у Європі, США.

Учителі постійно вдосконалюють свій рівень. Йдеться про міжнародну сертифікацію Teaching Knowledge Test, що дає право викладати у 60 країнах світу. Нещодавно одна з викладачок склала іспит Celta, а це найвищий показник у професії. До речі, такий іспит потребує фінансових вкладань, а Benefit покриває своєму колективу 30% з усієї суми. Протягом року команда відвідує професійні семінари в Києві, Львові, Одесі – і це також оплачує школа. Адже найважливіше у розвитку – постійний рух уперед, найновіші методики і програми, авторські ідеї та індивідуальний підхід до кожної групи, кожного учня. Важлива також злагодженість у колективі, ефективний менеджмент, взаємопідтримка, обмін досвідом, концептуальність. До речі, у школі працює носій мови з Канади. Відтак учні практикують мовлення із native speaker.

Заняття для дітей – за рівнем знань та індивідуальними потребами

Отже, іноземні мови для дітей і тінейджерів. Зі старту роботи в школі запровадили напрямок для дошкільнят, школярів, абітурієнтів. Є три форми: індивідуальні, парні, групові. Але саме дітям найдієвіше вчитися у колективі. Наразі у школі сформовані 10 дитячих груп – кожна об’єднана першочергово за рівнем знань та освітніми потребами. Водночас учитель концентрується на індивідуальності учня, аби забезпечити максимальний результат для нього та всієї групи.

«Дитина приходить на пробне безкоштовне тестування, учитель визначає її рівень і тоді ми спрямовуємо її у найбільш комфортну для неї групу», – розповідає засновниця і керівниця школи Ольга Крив’яник.

Одна з викладачок Інна Шкоба ділиться про власний досвід роботи з дошкільнятами. Наразі одна з її груп – це малюки, які готуються до школи. Такий літній курс дає їм певну базу, з якою значно легше буде опановувати англійську у класичній школі. Вони навчаються крізь різні формати: спів і танець, відео та аудіо, писання і малювання, інтерактивну гру, природну комунікацію і постійну співпрацю із педагогом та всіма учасниками групи. І це все тільки англійською.

«Відповідно до методики, кожні п’ять-десять хвилин потрібно змінювати вид діяльності, аби діти краще засвоювали знання. Формати мають відповідати навчальному матеріалу, все має бути гармонійно пов’язано», – пояснює Інна Шкоба.

Аби дітям було цікаво весь урок: багатоформатність і насиченість програми

Заняття у дошкільнят вкрай насичене, їм ненудно і нескладно, вони вивчають мову у природному середовищі, з радістю і завзяттям.

«Ми починаємо урок із пісні, поступово презентуємо новий матеріал, згодом практикуємо письмо, потім малюємо до нашої теми. Далі, аби трохи відволіктися, танцюємо і водночас проходимо вивчений матеріал, повторюємо попередню тему. І наприкінці заняття в ігровій формі закріплюємо здобуті знання», – мовить Інна про специфіку викладання для маленьких учнів.

Задля якісного навчання дітям важливо створити позитивну атмосферу і природний формат, у якому англійська засвоюється ненав’язливо, крізь гру.

«Ми створили для дітей такі умови, аби в них було відчуття, що вони приходять сюди просто побавитися. Вони думають, що граються, а насправді – вчаться. Якщо сказати трирічці, що “ти йдеш на урок”, то яка в неї буде реакція? А “ти йдеш погратися” – сприймається зовсім по-іншому», – ділиться Ольга.

Один із нестандартних підходів Benefit – уроки на виїзді. А це заняття в парку і навіть у … супермаркеті чи в стоматолога. Відтак учні вивчають мову через атмосферу, оточення, побут, а в стоматолога дізнаються про гігієну зубів, проте винятково англійською.

Більш старші учні йдуть за оксфордськими підручниками. Педагоги обирають для кожної групи максимально оптимальну літературу, а також синтезують різні методики, ідеї, аби створити унікальну програму під рівень і потреби кожної групи. І завжди неодмінно є креатив, інтерактив, елемент гри, що допомагає природно засвоювати мову. До прикладу, урок починається із повторення минулого матеріалу, перевірки домашнього завдання, далі учитель представляє нову тему, згодом відбувається її практика, наприкінці він пояснює домашнє завдання і заняття закінчується певною грою.

Ольга Крив’яник каже, що цього року планувався літній мовний табір. Карантин завадив, але вже є ідеї для осені, зими. До речі, школа гнучко перейшла на онлайн-навчання. Деяким дітям і дорослим настільки сподобалося, тож вони продовжують опановувати іноземні через інтернет.

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Важливо, що Benefit працює за дуже комфортним графіком: з 8.30 до 20.00. Це зручно всім: школярам, які навчаються у другу зміну, дошкільнятам, аби попрактикувати мову вранці, перед садочком, коли свідомість ідеально готова сприймати інформацію. Дорослі можуть вчитися у вільний від роботи час. Тут всі діти й дорослі знайдуть свою нішу, якщо справді хочуть вдосконалюватися і працювати на результат. А прагнуть завзято! Адже вони приходять у позитивну атмосферу, де вивчають мови за прогресивними методиками, передовими програмами і в модерному форматі.

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Текст: Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко