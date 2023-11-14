Усі лікарні з 2024 року мають бути забезпечені кондиціонерами. Фахово про вентиляцію та кондиціонування медзакладів розповідає “Ліка-Комфот”

У вересні 2023 року у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що лікарні спроможної мережі, які не зможуть забезпечити кондиціонерами палати пацієнтів та ординаторські втратять можливість контрактуватися з Національною службою здоров’я за певними пакетами вже з 1 січня 2024 року.

Результати моніторингу Міністерства у вересні 2023 року показали, що із понад 54 000 палат кондиціонери мають лише 6 897. Тобто кондиціонерами забезпечені лише 12% палат в лікарнях спроможної мережі.Найбільше палат з кондиціонерами було у медзакладах Києва — 30% від загальної кількості палатного фонду.

Голова департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний у коментарі Varosh повідомив, що станом на зараз Міністерство не надає точних вказівок скільки кондиціонерів має бути у лікарні, аби мати можливість контрактуватися. Тобто, поки незрозуміло, який відсоток забезпеченості кондиціонерів достатній — 30, 70 чи всі 100%. Станом на початок листопада 2023 року, на Закарпатті ця цифра складає приблизно 36,6%.

Ця ситуація вкотре порушила питання — якою має бути вентиляція лікарні, аби забезпечити комфортне перебування у ній пацієнтів та лікарів? Як впливає вентиляція на стан здоров’я пацієнта та якою вона має бути?

Про це спілкуємося з інженером компанії “Ліка-Комфорт”, яка вже 20 років працює на ринку Закарпаття та забезпечує комплексні кліматичні рішення у сфері кондиціонування та вентиляції.

В чому особливість вентиляції приміщень лікарні?

Насамперед варто розуміти, що встановлення кондиціонерів — це не забаганка, а важлива умова для забезпечення якісного лікування пацієнтів.

Людський організм під час лікування особливо вразливий, тому мікроклімат у палаті або під час проведення маніпуляцій має бути чистим та безпечним. Відповідно, у медичних закладах нормативно встановлені особливі вимоги до мікроклімату приміщень. Це стосується багатьох показників: рівня вологості, температури повітря, кондиціонування тощо. Від цього залежить як стан здоров’я самого пацієнта, так і самопочуття медичних працівників.

Після вищезгаданого повідомлення від МОЗ лікарні почали купляти не енергоефективні кондиціонери з низькою якістю обробки повітря. Такий прилад служить недовго, але, що гірше, витрачає в рази більше електроенергії, за яку потім платить держава. Тобто, економія на закупці кондиціонера є, але витрати на його обслуговування цю вигоду повністю нівелюють. До того ж треба зважати, що у час можливих блекаутів цієї зими така дармова витрата енергії може зашкодити загальному стабільному функціонуванню лікарні.

Але не кондиціонерами єдиними, адже система вентиляції у багатьох лікарнях на Закарпатті настільки застаріла, що потребує реконструкції вже зараз. Ситуацію ускладнює те, що підхід до вентиляції лікарень суттєво відрізняється від конструкції вентиляції в офісі, наприклад.

— У медичних закладах існують певні категорії приміщень, які потребують особливих умов вентиляції. Наприклад, так звані “чисті” приміщення, де проводять оперативні втручання та медичні маніпуляції. Відповідно, ці потоки повітря з “брудних” приміщень не можуть потрапляти до “чистих” і навпаки. Наразі жодна лікарня в області не відповідає реальним санітарним нормам щодо обладнання операційних, палат інтенсивної терапії, інфекційних відділень, — пояснює Олексій Попов, інженер компанії “Ліка Комфорт”.

Складність вентиляції приміщень лікарні полягає у тому, що вони потребують чіткого регулювання повітряних потоків, їх дезінфекції. Умовно, повітря з палати, де лежать пацієнти з інфекційними захворюваннями не може виходити у загальний коридор, де можуть знаходитися лікарі або ж відвідувачі.

— Всі потоки повітря у лікарнях мають бути розподілені, — підсумовує фахівець.

Найскладніше дотримуватися норм у вже згадуваних “чистих” приміщеннях — залах для проведення операцій, післяопераційних палатах, відділеннях реанімації та опікових відділеннях, а також у маніпуляційних кабінетах, пологових залах і відділеннях для новонароджених. Там мають бути створені особливі умови стерильності та температурного режиму. У таких приміщеннях немає природної вентиляції — тільки механічна.

Перед входом в «чисті» приміщення організовується шлюз з 20-25% підпором повітря. Приплив повинен мати триступеневу фільтрацію, а над операційними столами можуть встановлюватися стельові ламінарні повітророзподільники з НЕРА-фільтрами. Видалення повітря проводиться у напрямку суміжних приміщень, а потім в коридор.

— У палатах для пацієнтів норма складає від 9 до 16 обмінів повітря за годину. Для порівняння, в офісному приміщенні норма — 3 обміни повітря, залежно від кількості людей і квадратури. При цьому потоки повітря — ламінарні, тобто — розсіюються. Простими словами, це — не вентилятори, які дують в обличчя, — каже пан Олексій.

Для інфекційних відділень актуальним є встановлення фільтрів для вихідних повітряних потоків, наприклад, через ультрафіолетові лампи. Найпростіше обладнати приміщення загального користування, маніпуляційні та кабінети лікарів.

Кілька кондиціонерів чи повна реконструкція — яке рішення ефективне?

— Приватні медичні центри вже будуються згідно з новими санітарними та будівельними нормами (ДБН), а от що стосується лікарень, збудованих раніше, то ситуація складніша. Всі державні заклади, які не були реконструйовані, мають занедбану систему вентиляції, — каже інженер Олексій.

— Якщо раніше акцент робили на теплоізоляції лікарень, наприклад, встановлювали кількакамерні вікна, то зараз треба змінювати цей підхід. Тому що максимальна ізоляція без якісного кондиціонування створює парниковий ефект у приміщеннях — ідеальне середовище для розвитку бактерій та мікроорганізмів, — додає фахівець.

Водночас реконструкція потребує комплексного підходу, адже неможливо зробити вентиляцію тільки для окремого приміщення, треба відразу для всього відділення, яке через оптимізацію мережі найчастіше займає весь поверх.

— Неможливо розв’язати питання вентиляції тільки стосовно холу чи коридору, наприклад, і не думати про суміжні приміщення. Палати, ординаторські, спеціальні приміщення: все треба включати у єдину систему вентиляції та кондиціонування. Адже пам’ятаємо головне правило вентиляції приміщень у лікарні — всі потоки повітря мають бути розділені.

Експерти погоджуються, що обладнання лікарень за новими нормами — це дороговартісний процес, планувати який потрібно заздалегідь. До того ж, попри те, що “Ліка-Комфорт”на всіх своїх об’єктах впроваджує енергоефективні рішення, експерти кажуть, що зробити це у лікарні часто неможливо.

— Є приміщення, де є неможливим застосування рекупераційних систем, адже потоки повітря мають регулярно виноситися за межі приміщення, без пауз та зупинок, — відзначає пан Олексій, інженер компанії Ліка-Комфорт.

Оскільки система кондиціонування потребує додаткових секцій фільтрації та повітроочисних установок, то і навантаження на електромережі буде більшим.

— Вартість енергоощадних технологій на момент встановлення завжди висока, вона зменшується вже на етапі використання цих систем. При правильному розрахунку, у кінцевому результаті, вони будуть споживати менше електроенергії. Також енергоефективна кліматична техніка, яку ми пропонуємо, при правильній експлуатації та встановленні заощаджує витрати на обігріві приміщень, — переконує інженер.

Своєю чергою “Ліка-Комфорт” забезпечує весь цикл послуг — від формування про детального плану-проєкту вентиляції приміщень з урахуванням особливостей їх експлуатації, монтажем та запуском від професійних інженерів та обслуговуванням аби забезпечити безперебійну роботу систем.

До того ж компанія вже має досвід співпраці з медичними закладами. Серед них — приватні медичні клініки “Ескулаб”, “Persona Grata”, стоматологічні кабінети “Adamar”, “Nazdar”, “Здоров’я”. А також Лікарня Святого Мартона, Мукачівська районна поліклініка, мережа лабораторій Закарпаття “АСТРА-ДІЯ”, медичний центр “Медіус” та “Оксфорт”.

“Ліка-Комфорт” — є авторизованим сервісним центром Cooper & Hunter, Samsung, TCL, Olmo на Закарпатті.

— Медичні заклади обслуговуються нашими спеціалістами першочергово, навіть у активний сезон, — зазначають у компанії.

Консультація щодо встановлення систем вентиляції та кондиціонування від “Ліка-Комфорт” доступна за посиланням: https://lika.net.ua/ або за телефоном: +38 050 372 46 42.

На правах реклами

Гичка Галина, Varosh

Фото: Ксенія Пинзеник та з архіву компанії “Ліка-Комфорт”

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