Чіпування, фінансова махінація та зброя масового знищення. 5 конспірологічних теорій про COVID-19

Навколо трагедій — війни, голоду, пандемії, природного лиха – в інформаційну добу неминуче виникає безліч теорій змов. Тяжіння до простих, емоційних відповідей переважає над бажанням перевірити факти. Так, під час пандемії COVID-19 поширювалися не лише коронавіруси, але й інформаційні «віруси», які підривали довіру населення до лікарів, вчених, державних та міжнародних інституцій.

У цій статті VoxCheck згадує наймасовіші теорії змови про COVID-19. Розслідування ВООЗ щодо походження SARS-CoV-2 триває з січня 2021 року. За цей час вчені так і не дійшли єдиного висновку щодо того, чи має вірус природне або “лабораторне” походження. В останньому звіті ВООЗ зазначають, що гіпотеза про кажанів як носіїв вірусу залишається найбільш вірогідною.

У березні 2023 року міжнародна група експертів заявила, що джерелом поширення вірусу могли бути єнотовидні собаки, яких продавали на ринку Хуанань у Вухані. Дослідники зробили мазки зі стін, підлоги, металевих кліток і візків, які часто використовували для транспортування кліток для тварин. Результати дослідження збігаються із теорією, що вірус поширився на людей від диких тварин. Редакція медичного журналу The Lancet також вказує на те, що наявні наукові дослідження скоріше підтверджують теорію про природне походження.

Водночас директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Бюро вважає, що SARS-CoV-2, найімовірніше, поширився у лабораторії, контрольованій китайським урядом. Міністерство енергетики США також дійшло висновку, що COVID-19 поширився через витік із китайської лабораторії. Інші 4 розвідувальні органи США досі вважають природне походження найвірогіднішим сценарієм, а ще 2 установи не змогли прийти до єдиного висновку. У Білому домі теж підтвердили, що в уряді США немає консенсусу щодо походження вірусу.

Але поки в усьому світі намагаються встановити походження коронавірусу, проводячи численні дослідження, конспірологи ведуть власне “розслідування”. За 3 роки пандемії в мережі поширювали десятки теорій змови про походження вірусу: пояснювали це і “злим духом”, і “всесвітньою змовою еліт”, і “чипуванням”.

VoxCheck спростовує 5 найпопулярніших конспірологічних теорій про коронавірус.

Матеріал підготовлено в рамках співпраці VoxCheck із регіональною комунікаційною кампанією з підтримки вакцинації проти COVID-19, що ініційована Міністерством охорони здоров’я України та Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Конспірологічна теорія №1: Зброя масового знищення

Цю теорію почали поширювати ще з перших місяців пандемії нового коронавірусу. Зокрема конспірологи стверджували, що SARS-CoV-2 — це “нанобіоробот” із вбудованими програмами, створений для масового знищення людей. Вони вважають, що вірус заражає людину, адже існує певна “програма підключення” COVID-19 до рецепторів у клітинах організму людини.

Насправді, як і у випадку будь-якого іншого респіраторного захворювання, SARS-CoV-2 потрапляє в організм через ніс, рот або очі, а потім прикріплюється до клітин у дихальних шляхах. Вірус заражає клітини, зливаючись власною мембраною із мембраною клітини. У міру прогресування інфекції механізм клітини починає виробляти нові спайки та інші білки, які утворять більше копій коронавірусу. Тож жодної унікальної “програми” у цьому немає.

Отже, у реальності зараження відбувається набагато складніше, ніж завдяки простому підключенню. Утім, конспірологи через брак знань вигадують “альтернативні” пояснення, які здаються простішими та зрозумілішими, а головне не потребують заглиблення у галузь, перевірки даних та аналізу. Адже конспірологи уже все “проаналізували” за читача.

Крім того, заяви ФБР чи Міністерства енергетики США не є підтвердженням теорії про “зброю масового знищення” — жодна з цих установа не заявляла, що вірус створили в лабораторії для знищення людства. Фрази “лабораторний інцидент” чи “витік із лабораторії” необов’язково вказують на штучність вірусу: вчені, які розглядали цю версію, зазначили, що вірус міг мати природне походження, але поширитися внаслідок порушення норм безпеки працівниками лабораторії, які вивчали патоген.

Конспірологічна теорія №2: COVID-19 — це спецоперація “хазяїв грошей”

Прибічники наступної теорії змови вважають, ніби пандемія — це спецоперація “хазяїв грошей”, головних акціонерів Федеральної резервної системи США для того, щоб відволікти увагу від економічної кризи та списати всі невдачі на пандемію. А вакцини начебто містять наночіпи, які вживлюють для встановлення контролю над людиною. Часто ці тези поширюють російські пропагандисти, як-от “академік” Валентин Катасонов.

Але справжні дослідники все ще працюють над встановленням походження коронавірусу. Сумнівно, що конспірологи володіють більшою кількістю інформації в цій галузі.

Федеральна резервна система — це державний орган США, яким керує Рада керівних представників, яких номінує президент і затверджує Сенат США. Відомство виконує функції центрального банку Америки, тому немає підстав стверджувати, що орган причетний до “планування” пандемії.

Також хибною є теза про чіпізацію внаслідок вакцинації. Ця теорія поширилася після неправильного цитування слів Білла Гейтса. У 2020 році, відповідаючи на питання користувачів на платформі “Reddit” про зміну бізнесу через карантин, Гейтс написав:

Врешті-решт у нас можуть з’явитися цифрові сертифікати, які показуватимуть, хто одужав або пройшов тест. Або ж, коли з’явиться вакцина, хто її отримав.

Пізніше ЗМІ масово почали поширювати перекручені слова Гейтса, ніби бізнесмен планує використовувати “мікрочипи”, аби “боротися з коронавірусом”. Насправді ж йдеться про звичайні COVID-сертифікати, що стали всім відомі після початку вакцинальної кампанії.

Коли вакцини від COVID-19 схвалили для використання, конспірологи намагалися проводити власні “експерименти”: “виявляли” чіпи прикладання магнітів до місця уколу, знаходили чіп через Bluetooth або поширювали відео з видаленням чіпу з руки. Проте всі ці спроби були безуспішними: вакцина не містить магнітних металів і тим більше нанопристроїв, до яких можна під’єднатися через Bluetooth. Зазвичай подібні фейки створювали за допомогою відеомонтажу або виривання певної інформації з контексту.

Конспірологічна теорія №3: Епідемія — це фінансова махінація

Також існує конспірологічна теорія, ніби коронавірус придумали для “відмивання” коштів, виділених на боротьбу з вірусом. Мовляв, через багатомільярдні втрати під час локдауну активи європейських компаній падають у ціні, тож криміналітет скуповує ці активи за безцінь і готується отримати контроль над найприбутковішими галузями економік європейських країн.

Утім, не існує жодних доказів співпраці урядів певних країн з організованою злочинністю. Як свідчать дані Європейського центрального банку, зменшення інвестиційної активності було прогнозованим. Оскільки продажі впали, а деякі галузі, такі як туризм та розваги, взагалі зупинилися. Проте твердження, що криміналітет скуповує активи за безцінь чи що криміналітет готується або готувався отримати контроль над найприбутковішими галузями економік європейських країн, безпідставні. Ціни на активи знижувалися внаслідок падіння попиту на них.

Конспірологічна теорія №4: Тести на COVID-19 містять голографічні чипи та радіоактивні метали

Автори цієї теорії поширювали інформацію, нібито тампони, які використовують під час забору матеріалу для ПЛР-тестування, містять голографічний чип та радіоактивний метал технецій. Зокрема вони посилалися на уривки статей про новий винахід дослідників університету Джона Гопкінса, завдяки якому тепер начебто можна вакцинувати людей.

Однак зв’язку між пристроєм, який розробили у американському університеті, та процедурою ПЛР-тестування на COVID-19 немає. Насправді ці пристрої науковці створили для того, аби ефективно доставляти ліки до шлунково-кишкового тракту. Через звуження та розслаблення м’язів шлунково-кишкового тракту препарати із пролонгованим вивільненням не встигають віддати повну дозу ліків. А цей винахід дозволяє закріпити препарат на слизовій оболонці кишківника.

У квітні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) схвалила перші два діагностичні тести для виявлення ковіду. Раннє виявлення інфікованих за допомогою тестування визнали важливим для протидії поширення коронавірусу у світі. Міністерство охорони здоров`я України також рекомендувало робити ПЛР-тестування за будь-яких ознак гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ). Тому поширення подібних вкидів про небезпеку тестів було спрямоване на зменшення рівня довіри до влади та до заходів, які пропонувались для боротьби з пандемією.

Конспірологічна теорія №5: Пандемію спланували за кілька років до появи COVID-19

Для того, аби обгрунтувати цю теорію, її прихильники посилалися на різні фейки. Одні розповідали, що у публікації Фонду Рокфеллера за 2010 рік наперед розписали адміністративний сценарій обмежувальних заходів, коли COVID-19 ще навіть не було. Інші заявляли, ніби пандемію запланували на так званій “Події 201”.

Насправді у публікації Фонду Рокфеллера “Сценарії майбутнього технологій та міжнародного розвитку” від 2010 року є згадка про обмежувальні заходи, але це було лише припущення, а не прогнози. У цій доповіді представлені кілька потенційних сценаріїв розвитку світу та технологій до 2035 року. Один із сценаріїв передбачав, нібито від грипу, що пішов від диких гусей, померло 8 млн людей по всьому світу. Розвинені країни опинилися безсилими перед вірусом, світова економіка зупинилася, але Китай першим поборов пандемію завдяки запровадженню карантину.

Продумування сценаріїв — метод, який часто використовують аналітики, щоб врахувати потенційні ризики у процесі прийняття управлінських чи інвестиційних рішень. Це ніяк не доводить, що пандемію планували заздалегідь: аналітики розглядили всі потенційні ризики майбутнього.

Захід “Подія 201” (“Event 201”), про яку говорили конспірологи, пройшла у жовтні 2019 року. Під час події, організованої центром безпеки охорони здоров’я імені Джона Гопкінса в партнерстві зі Всесвітнім економічним форумом та Фондом Білла і Мелінди Гейтс, справді імітували спалах пандемії. Однак, як згодом пояснили представники Центру безпеки охорони здоров’я імені Джона Гопкінса, метою цього теоретично-тренувального заходу була перевірка готовності людства до ефективної боротьби із новим вірусом, що може виникнути будь-коли. Про COVID-19 навіть не йшлося.

Бактерії та віруси постійно мутують, а ризики їхньої передачі людині зростають. Пандемія може початися в будь-якій точці світу, де тварини та люди перебувають у безпосередній близькості. Пандемії найчастіше виникають, коли збудник передається від тварини, в якій живе, до людини, яка ніколи раніше не була інфікована цим патогеном.

Вакцинація від вірусів та теорій змов

Теорії змови ще не раз поширюватимуться в інформаційному просторі. Причому будуть відроджувати не лише старі фейки, але й створювати нові конспірологічні “мутації”. Тож усі користувачі мають бути захищені від нових вкидів. Актуальну та перевірену інформацію про пандемію COVID-19 можна знайти у таких джерелах:

Також в Україні продовжує поширюватися COVID-19, тож вакцинація залишається актуальною. МОЗ України нагадує, що вакцини від COVID-19, зокрема бустерні щеплення, доступні для всіх охочих. “Бустерни свою стійкість” — так звучить гасло МОЗ, адже бустерні дози вкрай необхідні для посилення захисту проти нових штамів вірусу. Адреси та контакти пунктів щеплень від COVID-19 можна знайти на сайті https://list.covid19.gov.ua/.

28 лютого 2023 року у журналі The Lancet вийшла стаття з оглядом рандомізованих контрольованих досліджень ефективності вакцин від COVID-19 у 2020-2022 роках. Ефективність повної вакцинації становила 76,5% для запобігання симптоматичному захворюванню на COVID-19, 95,4% для запобігання госпіталізації, 90,8% для запобігання важкого перебігу інфекції та 85,8% для запобігання смерті. Із часом ефективність проти захворювання може знижуватися, проте її можна посилити за допомогою бустерної дози.

Крім того, на сайті Державного експертного центру МОЗ України можна переглянути щотижневі звіти про результати спостереження за безпекою застосування вакцин. Найчастіші побічні ефекти після імунізації — підвищення температури, втома, озноб, почервоніння, біль і набряк у місці уколу, головний біль — швидко минають і не загрожують здоров’ю.

*Парнерська публікація

Анастасія Бродовська, VoxCheck

Фото: Unsplash