Унікальне насіння кукурудзи для Закарпаття: Як фермери Європи підтримали своїх колег в Україні

Команда місцевих фермерів та підприємців з с.Нижнє Селище втілила чергову гуманітарну акцію.

Активісти знайшли унікальну кукурудзу, яка не втрачає своєї родючості з року в рік. Тобто, тепер не треба щоразу на посів купляти нову. Таким чином вони вирішили підтримати маленькі господарства звичайних селян.

Таку кукурудзу збирали від фермерів з Франції, Німеччини, Австрії, Швейцарії та навіть Іспанії. Бо навіть у Європі важко знайти сорт з такими характеристиками.

— Для нас важливо не тільки привезти гуманітарну допомогу, але й дати можливість сіяти та вести господарство, аби забезпечити людей у майбутньому. Ми хочемо підтримати тих людей, які все життя засівали свої городи вручну, — каже Орест Дель Соль, фермер, співзасновник ресторану “Ґелета”.

— Ми роздали 3 000 кг насіння кукурудзи і 25 000 насіння картоплі. Насіння картоплі завозили 2 сорти: Дітта з Австрії та Редсек із Румунії. Це насіння аналогічне до насіння кукурудзи: його можна збирати й пересівати, і це насіння не втрачає фертильність, тобто родючість. Картоплю отримало 574 дрібні фермери. І кукурудзу — 602. Картоплю роздавали у Нижньому Селищі, Нанкові, Липчі, Горінчеві, Лопухові, Косові й Хмельницькому. Кукурудзу у Нижньому Селищі, Нанкові, Липчі, Кошелеві, Драгові, Горінчеві, Нижньому Бистрому, Лопухові, Ботарі й Косові, — додає Інна Пригара, сироварка та активна громадська діячка.

Проєкт став можливим завдяки European Cooperative Longo Маї та European Civic Forum.

Varosh

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