Чому військові люблять котиків? Дмитро Магаляс “Башкір”

Що думає про війну 22-річний хлопець, який тільки вийшов з-за студентської лави? Чи шкодує, що свою бурхливу молодість проводить в окопах та під ворожими обстрілами?

24 лютого Дмитро Магаляс — був у Словаччині. Й того ж дня повернувся захищати Україну. Зараз — наймолодший серед побратимів, кулеметник, який воює на південному напрямку.

Він народився на Буковині, навчався в Ужгороді, згодом поїхав працювати за кордон.

Нам розповідає про будні війни, мрії та чому після Перемоги хоче виїхати з країни в другому інтерв’ю з серії “Чому військові люблять котиків?” про життя наших захисників на передовій.

— Як зустрів 24 лютого? Очікував повномасштабне вторгнення?

— Я тоді якраз був в Словаччині. Чесно — взагалі не очікував повномасштабного вторгнення. Вранці мене розбудив батько, який телефонував сказати, що почалася війна, ситуація складна і щоб я залишався за кордоном поки не стане спокійніше.

— Що мотивувало не просто повернутися, але й піти на фронт?

— По-перше, не хотів, щоб росіяни почали бомбити рідні Чернівці чи Ужгород. Не сумнівався, що з їх нездоровими імперськими амбіціями, в разі поразки України дійдуть і до Словаччини та сусідніх країн.

По-друге, я знав, що якщо один член сім’ї пішов на війну, то іншого не будуть мобілізовувати. Я не хотів, щоб тато воював.

По-третє, після татового дзвінка зранку я подивився перші кадри бомбардувань. Росіяни розстрілювали житлові квартали мирних міст, які просто спали! Висаджувався десант, заїжджали танки, літала авіація. В цей момент з’явилася така непереборна ненависть до них! Тож вирішив, що теж мушу докласти сил до Перемоги над окупантами.

В обід 24 лютого я вже був в ужгородському військкоматі, а наступного дня — у частині. Так і почалася служба.

— Ти не мав військового досвіду. Важко було навчатися цього та ще й у такі терміни?

— Під час бойових дій ти швидко всьому навчаєшся. Автомат свій (РПК) отримав ще на полігоні, і через два дні вже прострілював його. Потім навчили стріляти й з РПГ-7 та ПГ. Зараз під час бойових дій стріляв з “німецьких мух” (ред. РПГ-18), знаю принцип роботи NLAW та панцерфауста, кулеметів ДШК.

— Твій перший бойовий досвід. Де це було?

— Новомиколаївка, Миколаївська область. Ми займалися “зачисткою” села від залишків російських військових та колаборантів. Перший раз було страшно, адже ти йдеш, а тебе “криють” з артилерії, танків, САУ, а потім ще в додачу й касетними снарядами й винищувачами.

— Який твій позивний?

— “Башкір”. То цікава ситуація, як він з’явився. Ось у Новомиколаївці, куди нас перекинули, нашими першими противниками були буряти та башкирці. Коли нас “накривали”, я від нервів постійно матюкався криком й виходило щось на кшталт “*** башкіри”. Я так часто це казав, що “приклеїлося”, й побратими стали звати мене “башкіром”.

— Як виглядають твої військові будні? Що входить у твої обов’язки?

— Найелементарніші речі — караульна служба, періодичні “зачистки” від залишків окупантів визволених сіл. Моя постійна робота — це аеророзвідка. Зараз я корегувальник для наших артилеристів. Дроном дивимося позиції росіян, шукаємо техніку, піхоту. Дані надсилаються нашим і вони вже “криють” їх вогнем.

— Ти наймолодший у своєму підрозділі? Буває, що старші побратими намагаються тебе якось більше захищати або не доручають складних завдань?

— Так і є, я наймолодший у цілій роті. Але вік тут не відіграє ніякої ролі, бо всі виконують однаково важкі завдання.

— Що найскладніше на фронті — фізичне виснаження чи психологічна втома?

— Психологічне навантаження. Коли немає відпусток, важко перемкнутися.

— Є речі, які подобаються на фронті?

— Побут з побратимами. Спільні сніданки, робота над окопами, походи в село за матеріалами, поїздки по зоні бойових дій. Ми як одна родина, без перебільшення. У нас тут в основному всі закарпатці, але різних професій — фермери, айтішники, підприємці.

— Станом на 24 лютого ти ще навчався на магістратурі в УжНУ. Освіта історика десь пригодилася на фронті?

— Частково так. Коли нудно, то розповідаю побратимам щось цікаве, що вивчали на парах. Знати історію, то нікому не завадить. Особливо у час, коли ворог нею так маніпулює.

— Щоб ти сказав українцям сьогодні?

— Не забувайте про війну, яка триває та допомагайте її закінчити.

— Які плани на життя після Перемоги?

— Переїзд і нове життя в новій країні.

— Чому? Адже зараз є шанс цю нову країну побудувати вдома.

— У Словаччині живе моя кохана дівчина, тож це рішення ми ухвалили разом. Вона вже пів року мене чекає, і я дуже хочу повернутися до неї. В ту квартиру, з якої я вирушив на фронт.

— Не шкодуєш, що пішов на фронт?

— Ні, жодного разу. Навіть живучи за кордоном я хочу бути спокійний, що мій батько та мої близькі люди тут в безпеці. Ніхто в цьому світі не має права нападати на чужу країну та кидати ракети у житлові квартали, вбивати людей. З цим злом в особі росіян треба покінчити раз і назавжди.

Бліц питання для військового:

— Що має рости на місці Кремля?

— Лише бур’ян.

— Найбільша мрія на фронті?

— Почути по рації, що ми перемогли.

— Що або хто у плей-листі зараз?

— Різне, в основному Bakermat.

— Чиї пейзажі найгарніші — буковинські, закарпатські чи херсонські?

— Все по-своєму особливе, херсонський степ, закарпатські гори, буковинські ліси.

— Чому військові люблять котиків?

— Не лише котиків, а й собак, тому що тварини не обирали бути на цій війні й не можуть захиститися.

Галина Гичка, Varosh

Фото з особистого архіву Дмитра Магаляса

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