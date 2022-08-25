«Вперті і не скорені»: закарпатець Василь Полажинець написав гімн 15 батальйону 128 бригади

Спільно з закарпатським поетом Василем Густі музикант, співак Василь Полажинець склав гімн ужгородського 15 батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Саме в складі 15 батальйону, на передовій, як розповів Varosh Василь, зараз служить син Василя Густі, Роман, з яким співак добре товаришує.

— Саме Роман мені скинув вірші батькові і попросив написати музику, — розповів Василь Полажинець. — Я прочитав і музика одразу в мене сама зазвучала, я награв її на гітарі, скинув хлопцям нашим, їм дуже сподобалось. Послухав і комбат, і йому теж сподобалось. На студії я прописав інструменти, допоміг мені ще Дмитро Павловський, він зробив мастерінг і зведення.

За словами Василя, створення кліпу наразі тільки в процесі, її беруть радіостанції в ротацію.

— Ми мусимо знати наших героїв, підтримувати їх, у тому числі і мистецько. Про те, щоб батальйон мав свій гімн я ще не чув, але ми це зробимо і, можливо, інші цю традицію підтримають. Наші хлопці на це заслуговують, — сказав він.

В час, коли готувався цей матеріал, стало відомо, що командира 15 окремого гірсько-штурмового батальйону підполковника Івана Голішевського нагородили найвищою державною нагородою — Героєм України з врученням Ордена “Золота зірка”.

Varosh

Фото Вадима Сурмая

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.