Зустріч-дискусія з Юрієм Макаровим пройде в Ужгороді

В Ужгороді відбудеться публічна зустріч-дискусія з журналістом, телеведучим, документалістом та письменником Юрієм Макаровим. Тема дискусії — “Українська політична нація — хто ми?” і ключовим питанням у цьому контексті, на яке протягом дискусії ми шукатимемо відповідь — хто ми?

Після зустрічі відбудеться Q&A-сесія, протягом якої можна буде поставити Юрію Макарову питання та отримати автограф.

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Зустріч відбудеться в середу, 28 лютого, в обласному театрі ляльок “Бавка”. Початок — о 18:00.

Реєстрація на зустріч – за посиланням.

Подія відбувається у рамках проєкту “Посилення міжетнічного діалогу для забезпечення стійкості та верховенства права в Україні, як основи для повоєнної відбудови країни та зміцнення добросусідства у Центральній Європі заради європейської і євроатлантичної інтеграції України”, який реалізовує Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

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Нагадаємо, в рамках проєкту Re:open Ukraine Інститут проводить події зі знаковими людьми не тільки в Ужгороді, а й в Одесі та Чернівцях.

Varosh

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