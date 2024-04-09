“У міста є Я”: в Ужгороді з дітьми проводять заняття з урбаністики

Місто та його якості, сталий розвиток міста, забудова міста, доступність, безбар’єрність та безпека у місті — ці та ще ряд інших критичних для життя в місті питань розглядають з дітьми от уже третій тиждень на заняттях з Урбан руху «У міста є Я». Заняття проходять раз на тиждень на базі Caritas HUB у рамках Школи лідерства Caritas School та у співпраці з Освітній центр “Інсайдер”, розповіла Varosh менторка освітнього центру Марія Симкович.

Рух “У міста є Я” зародився з однойменної книги письменниці Ірини Озимок. У ній йдеться про те, як людина може бути корисна місту і як може змінити його на краще. В Україні до пілотного проєкту руху залучені наразі 11 міст та 24 організації. Програма складається з 11 занять: “Місто та його якості”, “Щастя у місті”, “Сталий розвиток”, “Забудова міста”, “Екологія і місто”, “Бюджет міста. Партисипація”, “Доступність, безбар’єрність”, “Спадщина міста”, “Бізнес у місті. Партисипація”, “Безпека у місті” та “IT та смартсіті”.

Ірина Озимок курує програми, повʼязані з містами та громадами, їхнім перетворенням, інноваціями, які змінюють життя людей на краще, а також очолює програми місцевого економічного розвитку у Фонді Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Наразі Фонд підтримує програму Урбан руху “У міста є Я”, яку створює професійна команда архітекторів та урбаністів.

— Усі ці заняття мали би надихнути дітей і молодь робити щось корисне в місті, творити його і стати рушійною силою до змін, — сказала Марія Симкович. — Ми вже встигли поговорити про особливості міста, про те, що робить нас щасливими, створювали свій власний чек-лист рекомендацій для сталого розвитку, а також багато говорили про різні міста України, представники яких є учасниками програми.

20 дітей, підлітків 10-15 років, учасників руху, набрали за два дні, розмістивши анонс на сторінці Освітнього центру “Інсайдер” та Школи лідерства Caritas School. В групі дуже багато внутрішньо переміщених дітей і в цьому, розповіла менторка, специфіка ужгородського осередку руху:

— Я працюю з дітьми з різних міст — з Харкова, Києва, Маріуполя, Одеси — і це дуже цікаво, тому що коли ми робимо практичні вправи, наприклад, обговорюємо архітектуру міста, то порівнюємо, що є в Ужгороді, а що є в інших містах. У нас дуже насичені заняття, зароджується дуже багато дискусій і я вперше стикаюся з тим, що в нас от відбулося 4-те заняття і на кожне заняття приходять всі!..

На четвертому занятті говорили про незаконну забудову міста, про те, як знищуються пам’ятки архітектури, як здійснюються несанкціоновані забудови і в групах діти працювали над тим, що може зробити громадськість, щоб перешкодити таким забудовам. На це заняття прийшла запрошена експертка, архітекторка Оксана Каліновська, яка ще два роки тому працювала в Ужгородській міськраді, була заступницею головного архітектора.

— Вона дуже добре пояснила дітям, як усе відбувається в Ужгороді, які в нас є забудови, які правильні, які з порушеннями, — розповіла Марія Симкович. — Сьогодні діти будували з паперу місто мрії — яким воно має бути, щоб стати зручним та комфортним для різних його жителів. На наступні заняття в нас теж будуть запрошені експерти з тієї чи іншої галузі.

Заняття програми повинні завершитися адвокаційною дитячою кампанією для Ужгорода.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Марією Симкович

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