Герб та прапор міста затвердили депутати Іршави

На черговій сесії Іршавської міської ради депутати затвердили нову символіку міста Іршава. Дотепер свого герба місто не мало, користувалося старим гербом родини Ілошваї — волоського воєводи Максима де Ілошва, який близько 1330 року разом із братами поселились на території Закарпаття. Новий герб та прапор вирішили прийняти через те, що громада взялася розробляти свою стратегію розвитку, а згодом — брендування, що є неможливим без офіційної символіки, — пояснила Varosh міська депутатка Віра Глушко.

— Наше місто було без символіки, — розповіла вона. — З’ясувалося це випадково, коли ми почали за підтримки наших партнерів, Проєкту USAID «ГОВЕРЛА», розробляти стратегію розвитку Іршавської територіальної громади. Взялися розробляти профіль громади і тут виявилося, що герб Ілошваїв, яким ми весь час користувалися, ніде ніколи не був затверджений як герб міста. Немає жодного рішення про це. Іршава була маленьким поселенням і мала лише свою печатку. І тут питання більше не в символіці, а в тому, як нам себе позиціонувати? Як місто, яке має лише угорське коріння? Який може бути бренд міста, якщо в нас нема навіть свого затвердженого символу?

По допомогу звернулися до Українського Геральдичного Товариства та його голови Андрія Гречила. Він, порадившись із громадою, замість корони та меча на гербі Ілошваїв зобразив майже 100-річний Іршавський міст як символ міста.

Символ міста

— Міст і справді красивий, побудований у 1927 році, хоча у вікіпедії датований 1923-1924 роками. Він унікальний, тому що стоїть в центрі міста і ділить його навпіл і його ніколи ніхто капітально не ремонтував! Так, він в аварійному стані, але ми наразі не маємо можливості його капітально відремонтувати, — пояснила Віра Глушко. — Справа в тому, що він перебуває на балансі Служби автомобільних доріг, а не Іршави і ремонтувати його ми не можемо. У нас уже є розроблена проєктно-кошторисна документація, яку замовили саме зі Служби автомобільних доріг. Вже були фахівці, дивилися його, є розрахунки, тому надія на ремонт мосту є.

Зі слів депутатки, Іршавська міська рада і місцевий бізнес готові долучитися фінансово до цього процесу.

Нагадаємо, в кінці березня в Іршаві з’явилась мініскульптура Іршавського мосту, яку виготовила місцева мисткиня Анжеліна Поляк.

Повертаючись до власне герба, Varosh звернувся по коментар до Олега Сліпецького, старшого викладача кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби.

— Те, що Андрій Гречило — на сьогодні кращий в нинішній Україні фахівець з міської геральдики — став творцем герба Іршави і визначило результат. У символах враховано історію міста, герб розміщено на візерунчатому картуші і його увінчує міська корона, що є затвердженою Українським Геральдичним Товариством нормою для міської символіки. І дуже добре, що міське керівництво вдалося до допомоги Товариства у справі створення символіки міста, тому що вона створена за всіма канонами геральдики та векселології, — сказав науковець.

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Зоряна Попович, Varosh,

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