“Давай займемось текстом” випустив нову гру на знання діалектів. Почали з закарпатського

В мобільному застосунку “Давай займемось текстом” вийшла нова гра, присвячена знанню діалектів української мови. Розробники почали із закарпатського, — розповіла Varosh авторка проєкту Наталія Місюк.

— Ми любимо українську в усій повноті її краси, тому звернули увагу на діалекти, — сказала вона. — Але окрім того ми ще любимо говірки, розмовні форми і цим, власне, наш застосунок відрізняється від інших — тим, що в ньому про всю українську, про живу, справжню мову. Крім того, застосунок має ідею єднання українців різних регіонів, встановлення порозуміння між нами всіма і гра з діалектами якраз цьому сприяє. Ви можете вивчити говірки східних регіонів, а східні — західних.

“Давай займемось текстом”: доступний мобільний застосунок для вивчення української

Зі слів Наталії, її підписники давно просили зробити гру по діалектам. Саме підписники, за словами Наталі, і стали головними консультантами по діалектам. Гра тим більш актуальна, що сьогодні багато людей змушені переїжджати в інші регіони країни, здебільшого на захід. Сама Наталя свого часу з Криму переїхала до Львова, тому впевнена, що знати мову інших регіонів рідної країни знати дуже важливо.

— Коли ти розумієш говірку іншого регіону, ти краще розумієш його людей, — каже вона.

В новій грі “Круть-верть” першими доступними діалектами стали закарпатський, говірка Наддніпрянщини та Слобожанщини. Скоро, на рівні з іншими регіонами, буде навіть говірка Канади.

Тож, для того, щоб випробувати свої міцні знання діалекту, заходьте на “Давай займемось текстом“, шукайте Ігри, — “Круть-верть” — і вперед. Насолоджуйтесь і не забувайте про час!

Редакція Varosh уже випробувала гру, і потіснивши всі редакційні завдання, сиділи і гадали, що таке біґлясь і ґомбиця, частенько забуваючи, що гра ще й на час, а не тільки на знання слів… Словом, грайте і насолоджуйтесь!

Varosh,

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