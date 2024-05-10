Форум “Діалоги про Європу” проходить в Ужгороді

Форум за участі провідних дипломатів, реформаторів та дослідників “Діалоги про Європу” проходить цими днями в Ужгороді. 30 впливових публічних інтелектуалів та лідерів думок з Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, України, Грузії, Вірменії, Хорватії та США в одному місці спілкуються про повернення України до єдиної європейської родини та надання їй нового дихання. Організував форум Інститут Центральноєвропейської стратегії.

Дискусії на теми доброго врядування, ролі громад у прийнятті рішень, від яких фізично залежить існування нашої країни та внеску громадських організацій у підтримку життєздатності держави. Погляди закордонних партнерів на роль України у формуванні нової Центральної Європи та ту кризу, яка спіткала європейське суспільство, вдячність за захист українцями міжнародного порядку, до якого так звикли європейці, — про це йшлося в перший день форуму.

Ідея Центральної Європи виникла давно, і в деяких сусідніх країнах уже втратила актуальність. Але російська агресія оживила старі страхи і травми. І для України та її євроінтеграції саме ідея Центральної Європи стає сьогодні життєдайною.

Кілька тез форуму

— Росія святкує 9 травня Дєнь побєди — день, який опирається на минуле, Україна ж святкує віднедавна у цей день День Європи день, спрямований у майбутнє, — сказав Єннес де Мол, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні. — І те, що тепер робить Україна і українці — ви робите це заради майбутнього. Європа не створиться миттєво, її треба будувати через конкретні досягнення, перший з яких – солідарність. Інтеграція України — це виклик для Європи і Нідерланди й надалі залишатимуться залученими у підтримку України.

Один із учасників форуму — Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 — сказав, що сьогодні Центральної Європи немає, вона потребує перезавантаження, яке може і має зробити Україна.

— Бути європейцем — це знати Баха і Гете, але бути центральноєвропейцем — це означає допомагати і підтримувати тих, хто цього потребує, українців зокрема. Це вимагає більшої відваги, аніж просто підтримувати статус кво “європейця”, — пролунала думка на одній з панелей форуму. — Щоб змінити світ, ми маємо робити щось більше, ніж зберігати статус кво і ви тепер робите це більше — ви робите все, щоб перемогти.

Для того, щоб створити нову Центральну Європу, не зруйнувавши при цьому Стару, як вважає ще одна спікерка форуму — американська історикиня Марсі Шор, завжди варто дивитись у минуле, на історію та на правду широко відкритими очима і визнавати свої помилки.