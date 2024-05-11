В Ужгороді відбулась виставка картин непрофесійних художниць

Авторки назвали арт-проєкт «Ти можеш». Своїм прикладом вони закликали усіх людей проявляти творчі здібності й плекати таланти.

Ініціаторки ідеї – це 4 успішні у своїх професіях жінки. Тільки одна з них – Андріана Кушнір – закінчила Ужгородський коледж мистецтв ім. А.Ерделі, відділ художнього оформлення і деякий час працювала вчителькою малювання. Та згодом змінила професію, перейшовши у сферу логістики. Не так давно Андріана втратила близьку людину і знову відчула потребу в творчості. А трохи поготів з’явився ще один шлях в її житті – майстер-класи з арт-терапії. Ці жіночі ретрити є місцем, де кожна жінка може через мистецтво подолати стрес, тривогу та відчути себе справжньою.

Три інші художниці-аматорки – представниці інших професій.

Ксенія Недолуженко – лікарка-косметологиня, дерматологиня, керівниця медичного центру. Вважає, що всі мрії можуть бути здійсненими, якщо щодня робити маленький крок до омріяного майбутнього. Пройшла чисельні курси й отримала сертифікат коуча. А живопис відкрила для себе як спосіб виражати внутрішній світ та екологічно проживати складні емоції. Працює акрилом в авторській техніці інтуїтивного малювання.

Рімма Конар – лікарка-онкомамологиня, кандидатка медичних наук, засновниця приватного мамологічного кабінету.

Окрім медицини, має багато інших захоплень: йога, поезія, живопис. Малювання приносить задоволення та моральний відпочинок від щоденної праці. Пише маслом, акрилом, аквареллю в техніці класичного та сучасного живопису з елементами абстракції.

Творчий шлях Тетяни Мигалко почався не з творчості, а з роботи бухгалтером. Досягнувши кар’єрних висот у цій діяльності, почала усвідомлювати, що живе не те життя, яке б хотіла. Із цих роздумів почався творчий шлях, а хобі стало життям. У 2021 році звільнилася з роботи, відкрила творчу студію, почала проводити майстер-класи та удосконалювати творчість через відображення почуттів, відчуттів та життєвої філософії у абстрактних картинах.

Арт-проєкт «Ти зможеш» вийшов напрочуд багатогранним і розмаїтим. Картини вибухнули кольорової експресією, дивували внутрішнім світом авторок, змушували замислитися. Як і годиться мистецтву, кожна робота викликала різні асоціації, емоції і почуття у глядачів.

Головний меседж ініціаторок виставки – шукати спосіб висловлюватися, вихлюпувати свої хвилювання назовні. Адже усі ми живемо у надскладний період і малювання, чи якийсь інший вид творчості, допоможуть впоратися з тривогою, поговорити із собою, а також творити діалог із глядачем, досягти гармонії з власним внутрішнім «я». Кожна жінка має чим ділитися і може підтримати іншу. Джерело сили у кожного своє, але якщо це творчість – черпайте з нього і надихайтесь.

Виставка проходить в Закарпатському музеї архітектури та побуту й триватиме до 16 травня. Приходьте надихатись.

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Лариса Липкань, Varosh

Фото: Наталія Боднар

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