Закарпаття допомагає: куди звертатися за прихистком, консультаціями та по допомогу

Для підтримки людей на Херсонщині, які потерпають від затоплень, Закарпаття надсилає в першу чергу питну воду і готове прийняти людей у себе. Сьогодні на Закарпатті є близько 2 тисяч місць для довгострокового проживання, — повідомили в Закарпатській ОВА.

— Щойно стало відомо про підрив Каховської ГЕС, ми провели нараду з головами територіальних громад, з головами військових районних адміністрацій, — розповів заступник голови ОВА Петро Добромільський. — Маємо 1800 місць для довгострокового проживання у відремонтованих приміщеннях та близько 10 тисяч місць для короткострокового перебування, які ми можемо розгорнути при ситуаціях, подібних тій, яка зраз виникла. У нас є регіональний план реагування в таких ситуаціях, в якому чітко розписаний алгоритм дій: повідомлення на залізничному вокзалі, станціях, які приймають, шкільні автобуси, які будуть задіяні в перевезеннях, де потрібно, в кожному закладі, куди привозять людей, є відповідальний, який знає алгоритм дій що йому робити і як приймати — тобто ми готові в разі таких ситуацій прийняти і надати все необхідне та першочергове для людей, які постраждали від дій окупантів.

Сила звичайних ужгородців: з початку війни на вокзалі допомагають людям, що рятуються з-під обстрілів

При Закарпатській ОВА діє обласний гуманітарний штаб, куди можна звернутися по допомогу (+38 (093) 703 88 74, +38 (093) 703 88 76, +38 (096) 284 33 68).

Корисні посилання і ресурси для жителів області та ВПО:

▪️ довідковий портал «Допомога Закарпаття»;

▪️ гаряча лінія щодо розміщення вимушених переселенців;

• для тих, хто їде на Закарпаття і потребує житло — Viber-група “Закарпаття житло”;

▪️ гаряча лінія допомоги ВПО з інвалідністю;

▪️ альтернативні номери екстрених служб;

▪️ подати заявку на участь у програмі підтримки підприємців «Energy Help»;

▪️ контакти регіонального координатора Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

Рух підтримки закарпатських військових: живий організм, який працює на перемогу

▪️ алгоритм визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для Закарпаття;

▪️ перелік / адреси аптек із «доступними ліками» (або за номером 16-77);

▪️ адреси центрів здачі крові та пунктів вакцинації проти COVID-19.

Новина доповнюється

Varosh,

Фото ілюстративне, “Закарпаття онлайн”

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