На виноробному конкурсі «Вина Срібної Землі – 2023» визначили 7 переможців

Перший професійний виноробний конкурс «Вина Срібної Землі – 2023» пройшов в Ужгороді 29 червня. Участь у ньому взяли 30 виноробів Закарпаття, — розповіла Varosh одна з організаторок конкурсу, Вікторія Алексович, керівниця “Wood International”.

— Цей конкурс відрізняється від фестивалів тим, що, по-перше професійне журі, професійні сомельє з Києва, їх судить, а по-друге для проведення конкурсу використовується система Blockchain, яка виключає будь-які фальсифікації.

На конкурс було подано 150 зразків вина, переможців визначали у 5 номінаціях. Журі було вражене рівнем закарпатських вин і зрештою, переможців обрали сімох, по двоє в кількох номінаціях:

— «Ігристі вина» — Карло Шош;

— «Сухі білі вина (напівсухе)» — ФГ «Терруар» та Карло Шош;

— «Сухі рожеві вина (напівсухе)» — ФГ «Терруар»;

— «Сухі червоні вина (напівсухе)» — ФГ «Терруар» та Карло Шош;

— «Солодкі вина» — Руслан Орос.

Окремо, на церемонії нагородження визначили ще одну номінацію — «Вино глядацьких симпатій», де перемогло ФГ «Терруар».

За словами Вікторії Алексович, участь у конкурсі взяло 30 закарпатських виноробів. Багато хто не встиг подати заявки, але це стало трохи дисциплінуючим моментом.

— Ми вирішили провести цей конкурс, щоб трішки підняти рівень наших вин, — пояснила Вікторія Алексвич. — Нам є куди рости. Зараз ми працюємо над географічним зазначеннями регіону і хотілося б якось сприяти тому, щоб наші винороби вийшли на ту площину, де вони матимуть усі дозвільні документи, ліцензії тощо.

Організатором конкурсу стали Вікторія Алексович (“Wood International”), Ольга Тоічкіна (“СироВина”), ГО “Асоціація виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття” та Закарпатська ОВА.

Varosh

Фото зі сторінки «Конкурс Вина Срібної Землі» у Фейсбуці

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