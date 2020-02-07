Великий Березний матиме свій торт

Великий Березний отримає власний фірмовий сувенірний торт “Ужанська долина”. Ідею втілює Галина Репарюк, яка керує мережею кондитерських в Березному та Перечині.

У 2019-му вона реалізувала соціально-креативну ініціативу — відтворила культові рецепти легендарного кондитера Шнайдгена у Перечині. А у 2020-му подарує рідному Великому Березному крафтовий торт, який стане гастрономічною візитівкою селища.

Торт називатиметься “Ужанська долина” й матиме автентичний зміст. Його основа — горіхи, сметана і яфина. Ця ягода — символічний прояв жіночності, яфина додасть десерту соковитості, легкого контрасту й гармонійної кислинки.

Торт буде лаконічним і святковим водночас, матиме символічне оформлення і подарункову коробку, тож стане крафтовим подарунком з Березного. Він і для свята, і для щодня, адже буде невеличким і не надто солодким.

Аби втілити ідею, треба спланувати безліч логістичних рішень. Наразі Галина з командою готують приміщення, необхідно встановити спеціальне обладнання, у колективі вже є людина, яка допомагатиме реалізувати концепцію тортика. Насправді, вдосталь підготовчих етапів, та вже цього року відбудеться презентація власного торта Великого Березного.

Varosh