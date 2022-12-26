З’явилась база закладів Ужгорода, які працюють, коли немає світла

На порталі top20.ua з’явився актуальний перелік закладів Ужгорода з резервним живленням. Відмічено компанії із користувацьких Гугл-карт та з бізнес-профайлів в соціальних мережах. Представники бізнесу можуть також самостійно відмітити свій заклад, як такий, що має резервне живлення.

На сайті працює пошук, що спрощує роботу з ним.

Якщо ви знаєте про заклад, який працює н резервному живленні і його нема на мапі, то можете повідомити про нього, скориставшись опцією “Редагувати бізнес інформацію” — “Запропонувати зміни”. Позначка “Резервне живлення” з’являється після перевірки модератором.

Пункти незламності на Закарпатті: перелік адрес

Таким чином ужгородці допоможуть один одному в пошуку потрібних закладів та послуг, а місцевим підприємцям – вижити в непростий період.

Varosh спільно з агенцією Stroom Digital запускає онлайн-карту Ужгорода, де можна знайти заклади з генераторами: кафе, аптеки, заправки, а також промарковані пункти незламності.

Varosh

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