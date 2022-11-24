Пункти незламності на Закарпатті: перелік адрес

Закарпатська ОВА оприлюднила перелік пунктів незламності на території області. Нагадаємо, це ті місця, кожен зможе прийти в разі тривалого відключення електроенергії, і підзарядити телефони, ноутбуки, зігрітися тощо.

Пункти Незламності розгортають у всіх областях України

Перелік оприлюднено відповідно до районного розподілу.

Ужгородщина

Чопська територіальна громада

с. Соломоново, АЗС Shell;

м. Чоп, вул. Пушкіна 6, 6 ДПРЧ;

с. Соломоново, АЗС ОККО в напрямку Ужгорода;

с. Соломоново, АЗС ОККО в напрямку КПП.

с. Соломоново, АЗС Shell; м. Чоп, вул. Пушкіна 6, 6 ДПРЧ; с. Соломоново, АЗС ОККО в напрямку Ужгорода; с. Соломоново, АЗС ОККО в напрямку КПП. Великодобронська територіальна громада

с. Велика Добронь, вул Шкільна 1, ДПРП;

с. Велика Добронь, вул Шкільна 1, ДПРП; Середнянська територіальна громада

смт. Середнє, вул. Борканюка 38, 5 ДПРЧ;

смт. Середнє, вул. Борканюка 38, 5 ДПРЧ; Баранинська територіальна громада

с. Баранинці вул. Об’їзна, 9-А, АЗС„Shell”

с. Барвінок вул. Егана Едмунда, 1 А, АЗС „ОККО”

с. Баранинці, вул. Гагаріна, 101, АЗС „ОККО”

с. Баранинці вул. Об’їзна, 9-А, АЗС„Shell” с. Барвінок вул. Егана Едмунда, 1 А, АЗС „ОККО” с. Баранинці, вул. Гагаріна, 101, АЗС „ОККО” Ужгородська територіальна громада

вул. Болгарська 2, 3 ДПРЧ;

вул. Гагаріна, 139, АЗС ОККО;

КПП об’їздна дорога, АЗС Amic Energy;

вул. Українська, 58, АТБ Супермаркет;

по вул. Заньковецької, у районі ТЦ «Токіо», Намет;

вул. Бабяка,5, АЗС ОККО;

вул. Перемоги, 143, АЗС Amic Energy;

вул. Кармелюка 12, 4 ДПРЧ;

вул. Ференца Ракоці,2, Центр гуманітарної допомоги “Совине гніздо”;

пл. Народна, 4, Обласна державна адміністрація;

вул. Загорська, 10, Ужгородська РДА;

вул. Собранецька 158, АЗС ОККО.

вул. Болгарська 2, 3 ДПРЧ; вул. Гагаріна, 139, АЗС ОККО; КПП об’їздна дорога, АЗС Amic Energy; вул. Українська, 58, АТБ Супермаркет; по вул. Заньковецької, у районі ТЦ «Токіо», Намет; вул. Бабяка,5, АЗС ОККО; вул. Перемоги, 143, АЗС Amic Energy; вул. Кармелюка 12, 4 ДПРЧ; вул. Ференца Ракоці,2, Центр гуманітарної допомоги “Совине гніздо”; пл. Народна, 4, Обласна державна адміністрація; вул. Загорська, 10, Ужгородська РДА; вул. Собранецька 158, АЗС ОККО. Перечинська територіальна громада

м. Перечин, вул. Ужанська, 7 ДПРЧ;

м. Перечин, вул. Ужанська, 7 ДПРЧ; Великоберезнянська територіальна громада

смт. Великий Березний, вул. Загородня 67, 8 ДПРЧ;

смт. Великий Березний, вул. Загородня 67, 8 ДПРЧ; Дубриницько-Малоберезнянська територіальна громада

с. Малий Березний, вул. Ублянська, 39, АЗС ОККО.

Мукачівщина

Воловець,вул. Пушкіна, 7 (Центр ОМС)

Воловець,вул. Суворова,1 (ТОВ “Полімертехніка”)

Голубине,106(Амбулаторія ЗПСМ)

Дерцен,вул. Ракоці, 103 (Дерценська ЗОШ І-ІІІ ступенів)

Жденієво,вул Шевченка, 141(Центр ОМС)

Кольчино,вул. Корятовича, 13 (Центр ОМС)

Мукачево,вул. Паркова,12 (Мукачівський гімназія №15)

Мукачево,вул. Соборна, 23 (Мукачівська ЗОШ№1 ім. О. С. Пушкіна)

Мукачево, вул. Зріні Ілони, 34 (Мукачівська СШ №4)

Мукачево, вул. Духновича, 2 (Центр ОМС)

Мукачево, вул. Штефана Августина, 21(Районна державна адміністрація)

Мукачево,вул. Миру, 17 (ЗОШ №3)

Мукачево, вул. Ужгородська, 27 ,(Ліцей №5)

Мукачево вул. Єлизавети Королеви, 22 , Ліцей №8

Мукачево вул. Драгоманова, 66 ,Ліцей № 10

Мукачево вул. Варшавська, 58 , Ліцей №11

Мукачево вул. Росвигівська, 13, ЗОШ І-ІІІ ступенів №13

Неліпино вул. Головна, 180, Неліпинський ЗЗСО,

Нижні Ворота вул. Центральна, 117, Центр ОМС

Пасіка село Пасіка, 32, Амбулаторія ЗПСМ

Плоске село Плоске 260, Амбулаторія ЗПСМ

Поляна вул. Духновича, 63, Центр ОМС

Поляна вул. Борканюка 21, МПК Полянської сільської ради

Поляна вул. Духновича, 108, Амбулаторія ЗПСМ

Сусково с. Сусково, 108 Амбулаторія ЗПСМ

Форнош вул. Беке, 149 Форношська ЗОШ І-ІІ ступені

м. Мукачево, вул Кооперативна 60 (11 ДПРЧ)

м. Мукачево, вул. Мічуріна, 1В. (Поблизу території 9 ДПРЧ 2 ДПРЗ,)

Нижні Ворота, вул. Центральна 117 (ДПРП)

Свалява, вул Старолюбовлянська 16 (12 ДПРЧ)

Берегівщина

с.Косонь, вул.Бочкая, 5, Центр ОМС

с. Велика Бийгань, вул. Головна, 61, Центр ОМС

с.Великі Береги, вул.ІІ Раковці Ференца, 78, Центр ОМС

смт Вилок Гагаріна 8, Центр ОМС

м.Виноградів, вул.Миру,62, терцентр

с.Галабор, вул.Велика, 42, Галаборський старостат

с.Геча, вул. Світанку, 36, Гечанський старостат

с.Чома, вул.Шандора Петефі, 49, Чомський старостат

с.Неветленфолу, вул.Фогодо, 36, Неветленфолівський старостат

с.Бене, вул.Ракоці,65, сільський клуб

с. Чепа, вул.Фогороші, 33, адмінбудівля старостату

с. Бадалово, вул. Мартірок, 224, адмінбудівля старостату

с. Вари вул. Маломут, 10, адмінбудівля старостату

с.Сільце, вул.Центральна, 118, адмінбудівля старостату

с. Арданово, 89, заклад дошкільної освіти

с. Мочола, вул. Головна, 34, заклад дошкільної освіти

с.Астей, вул. Дружби Народів, 33, сільський клуб

с.Дийда, вул. Миру, 2, ЗДО

с.Гут, вул. Кіш Мункач, 6, ЗДО

смт Королево, вул.Тисова, 4, Королівський ЗЗСО №1

с.Черна, вул.Миру, 98, адміністративна будівля старостату

с.Хижа, вул.Шевченка, 57, адміністративна будівля старостату

с.Новоселиця, вул.Миру, 98, адміністративна будівля старостату

с.Веряця, вул.Миру, 1, адміністративна будівля старостату

с.Сасово, вул.Шевченка, 20, Сасівський ЗЗСО

с.Теково, вул.Дружби, 183, адміністративна будівля старостату

Пийтерфолво, вул. Ф. Раковці, 137, Центр ОМС

Поблизу території 17 ДПРЧ 4 ДПРЗ, м. Берегово, вул. Флоріана, 1

Поблизу території 18 ДПРЧ 4 ДПРЗ, м. Виноградів, вул. І. Франка, 94

Хустщина

с.Довге вул.Велика, 7 , Центр ОМС

с.Заріччя вул.Центральна б.н. , Центр ОМС

м.Іршава пл.Народна 2, Центр ОМС

с.Колочава вул.Шевченка 78, Центр ОМС

смт.Міжгір’я вул.Шевченка 77, Центр ОМС

с.Синевір 1066, Центр ОМС

с.Керецьки вул.Головна 52 , Центр ОМС

м.Хуст вул 900 річчя Хуста, 27 Центр ОМС

с.Вишково вул.Центральна площа 1, Центр ОМС

с.Горінчово вул.Незалежності 152 а, Центр ОМС

с.Драгово вул.Центральна 100, Центр ОМС

м.Хуст, вул.Карпатської Січі 48, Хустська спецшкола-інтернат

м. Хуст, Карпатської Січі, 21 , Районна державна адміністрація

Тячівщина

Тячівська територіальна громада:

м.Тячів, вул. Незалежності, 30 – РВА

м.Тячів, вул. Армійська, 125 – 1 ДПРЧ

м.Тячів, вул.Каденюка, 10 – Центр ОМС

м.Тячів, вул. Незалежності, 40 – КЗ Організаційно-методичний центр

культури та мистецтва Тячівської міської ради

с.Тячівка, вул.Шкільна, 103 – Адмінбудівля сільської ради

с.Руське Поле, вул.Головна, 77 – Адмінбудівля сільської ради

с.Лази, вул.Перемоги, 177 – Адмінбудівля сільської ради

Бедевлянська територіальна громада:

с.Бедевля, вул.Волошина,11 – Будинок культури Бедевлянської сільської ради

с.Біловарці, вул.Біловарська, 48 – КНПТРР (ЦПМСД)

Нересницька територіальна громада:

с.Нересниця, вул.Грушевського, 25 – Центр ОМС

с.Новоселиця, вул.Борканюка,143 – Адмінбудівля сільської ради

с.Ганичі, вул.Народна,179 – Адмінбудівля сільської ради

с.Терново, вул.Центральна, 176 – Адмінбудівля сільської ради

с.Тарасівка, вул.Центральна, 15 – Адмінбудівля сільської ради

с.Широкий Луг, вул.Шевченка,143 – Адмінбудівля сільської ради

Буштинська територіальна громада

смт.Буштино, вул.Б.Хмельницького, 29 – КЗ Буштинська АЗПСМ

с.Чумальово, вул.Дмитренка, 8-Ж – КЗ Місцева пожежна команда

с.Кричово, вул.Центральна, 99 – Адмінбудівля сільської ради

с.Теребля, вул.Центральна,100 – Адмінбудівля сільської ради

с.Новобарово, вул.Рущака, 100 – Адмінбудівля сільської ради

с.Вонігове, вул.Головна,124 – Адмінбудівля сільської ради

с.Дулово, вул.Вайди,112 – Адмінбудівля сільської ради

Дубівська територіальна громада

смт Дубове, вул.Миру, 134 – ДПРП

смт Дубове, вул. вул.Подольського, 1Д – Закарпатський політехнічний фаховий коледж

с.Красна, вул.Миру, 203 – Адмінбудівля сільської ради

с.Калини, вул.Джона Леннона, 149 А – Адмінбудівля сільської ради

Усть-Чорнянська територіальна громада

смт Усть-Чорна, вул.Лісна, 21 – ДПРП

смт.Усть-Чорна, вул.Верховинська, 233 – Центр ОМС

с.Лопухів, вул.Центральна,101 – Адмінбудівля сільської ради

с.Руська Мокра, вул.Миру, 222 – Адмінбудівля сільської ради

Углянська територіальна громада

с.Угля, вул.Центральна,32 – Центр ОМС

с.Велика Уголька, вул.Центральна, 50 – Адмінбудівля сільської ради

с.Колодне, вул.Ценральна,55 – Адмінбудівля сільської ради

Тересвянська територіальна громада

смт.Тересва, вул.Народна, 83 – Центр ОМС

с.Крива, вул.Народна, 139 – Адмінбудівля сільської ради

с.Грушово, вул.Головна, 93 – Адмінбудівля сільської ради

Солотвинська територіальна громада

смт.Солотвино, вул. Емінеску, 8 – МРЦ Міжресурсний центр

с.Нижня Апша, вул.Дібрівська,121 – Адмінбудівля сільської ради

с.Топчино, вул.Топчино, 50 – Адмінбудівля сільської ради

с.Глибокий Потік, вул. Центральна, 90 – Адмінбудівля сільської ради

с.Середнє Водяне, вул. Борканюка, 2 – Адмінбудівля сільської ради

с.Біла Церква, вул. Жовтнева, 63А – Адмінбудівля сільської ради

Вільховецька територіальна громада

с.Вільхівці, вул.Центральна, 118 – Центр ОМС

с.Добрянське, вул. Народна, 81 – Адмінбудівля сільської ради

с.Вільхівці Лази, вул. Шевченка, 130 – Адмінбудівля сільської ради Рахівщина смт Ясіня, вул. Борканюка, 7

смт Ясіня, вул. Борканюка, 13

с.Богдан, вул. Шевченка, 114

с.Видричка, вул. Набережна, 29

смт Великий Бичків, вул. Грушевського, 108

смт Великий Бичків, вул. Промислова 39

смт Великий Бичків вул Промислова 36

смт Кобилецька Поляна, вул. Шевченка 32

м.Рахів, вул. Миру, 1

м.Рахів вул.Шевченка 126

Також в обласній адміністрації додають, що до розгортання мережі осередків також долучаються місцеві підприємці й організації. Для цього необхідно заповнити форму тут.

Varosh

Фото: Головне управління ДСНС в Закарпатській області