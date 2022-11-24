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Пункти незламності на Закарпатті: перелік адрес

24 Листопада 2022 65

Закарпатська ОВА оприлюднила перелік пунктів незламності на території області. Нагадаємо, це ті місця, кожен зможе прийти в разі тривалого відключення електроенергії, і підзарядити телефони, ноутбуки, зігрітися тощо.

Пункти Незламності розгортають у всіх областях України

Перелік оприлюднено відповідно до районного розподілу.

Ужгородщина

Мукачівщина

Берегівщина

Хустщина

Тячівщина

Рахівщина

Також в обласній адміністрації додають, що до розгортання мережі осередків також долучаються місцеві підприємці й організації. Для цього необхідно заповнити форму тут.

Varosh

Фото: Головне управління ДСНС в Закарпатській області

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