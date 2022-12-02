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Війна

Де зарядитися в Ужгороді? Онлайн-карта з точками, де є генератор

2 Грудня 2022 5

Varosh спільно з агенцією Stroom Digital запускає онлайн-карту Ужгорода, де можна знайти заклади з генераторами: кафе, аптеки, заправки, а також промарковані пункти незламності.

— Ми впевнені, що українців не зламати, а ужгородці завжди знайдуть місце, де випити гарячу каву навіть під час блекауту. Цю карту ми сформували на базі ваших відгуків, тож будемо раді, якщо ви будете й далі ділитися такими точками, — каже головна редакторка Varosh Ірина Сов’як.

Stroom Map Uzhhorod

Мапа Струму постійно оновлюється завдяки вам та вашому фідбеку, тож якщо знаєте заклади з генератором — заповнюйте цю форму або пишіть розробникам нам на hello@stroom.digital

Varosh

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