Facebook
Instagram
YouTube
Новини

З російського полону звільнили закарпатського прикордонника Андрія Коляденка

31 Січня 2024 2

Під час сьогоднішнього обміну війьсковополоненими з полону в Україну повернули прикордонника з Виноградова Андрія Коляденка.

Про таке у своїх соціальних мережах повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його інформацією, Андрій Коляденко  проходив службу в Мукачівському прикордонному загоні, героїчно боронив «Азовсталь» разом з іншими побратимами.

Як повіомляв Varosh, також під час обміну військовополоненими сьогодні, 31 січня, з полону повернули військовослужбовця 101 закарпатької бригади ТрО з Мукачівщини Юрія Цолігана.

Varosh,

Головне фото BBC

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# Андрій Коляденко # повернення # полон # прикордонник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Під час обміну з полону повернули військовослужбовця з Закарпаття Юрія Цолігана

207 українців повернулися з російського полону. Відбувся 50-й обмін полоненими

Близько 70 тисяч на потреби ЗСУ зібрали на концерті Сергія Жадана в Ужгороді

Бабусі купують онукам книжки за кордон: акція “Дитячий письменник за прилавком” триває в Ужгороді