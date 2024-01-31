З російського полону звільнили закарпатського прикордонника Андрія Коляденка

Під час сьогоднішнього обміну війьсковополоненими з полону в Україну повернули прикордонника з Виноградова Андрія Коляденка.

Про таке у своїх соціальних мережах повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його інформацією, Андрій Коляденко проходив службу в Мукачівському прикордонному загоні, героїчно боронив «Азовсталь» разом з іншими побратимами.

Як повіомляв Varosh, також під час обміну військовополоненими сьогодні, 31 січня, з полону повернули військовослужбовця 101 закарпатької бригади ТрО з Мукачівщини Юрія Цолігана.

Varosh,

Головне фото BBC

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