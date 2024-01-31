Під час обміну з полону повернули військовослужбовця з Закарпаття Юрія Цолігана

Під час сьогоднішнього обміну військовополонених в Україну повернули закарпатського військового Юрія Цолігана.

Відповідну інформацію у коментарі Varosh підтвердила регіональна координаторка Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Власта Рейпаші.

«Юрій Цоліган, уродженець Мукачівського району 1990 року народження. Військовослужбовець 101 Закарпатської бригади територіальної оборони», – розповіла Власта Рейпаші.

За її словами, у полоні Юрій Цоліган перебував із 30 травня 2023 року. У полон потрапив на Харківщині.

Наразі військовослужбовець, разом із іншими звільненими з полону бійцями, перебувають у реабілітаційному центрі. З ними працюють юристи, психологи та Служба безпеки України. Залежно від того, якої допомоги потребуватимуть колишні військовополонені, після її надання їх повертатимуть додому.

«Або відпускатимуть впродовж 2-3 тижнів, або, якщо бійці постраждалі більше, їм надають довше допомогу. Це може бути як моральна, так і фізична допомога. Те, коли Юрій повернеться на Закарпаття, буде залежати від його стану», – уточнила Власта Рейпаші.

Varosh,

Головне фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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