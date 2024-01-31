207 українців повернулися з російського полону. Відбувся 50-й обмін полоненими

В Україну повернулися 207 оборонців, які перебували в російському полоні. Це був 50-й обмін полоненими, — кажуть у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

“Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України, — йдеться в повідомленні. — 180 Оборонців, які повертаються додому – з рядового та сержантського складу, ще 27 – українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби”.

Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Це другий великий обмін полоненими.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на батьківщину вже повернулися 3035 українців.

Varosh,

Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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