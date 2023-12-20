Ялинки на Закарпатті цьогоріч продаватимуть тільки два лісництва

Тільки два лісові господарства — Мокрянське та Міжгірське — отримали цього року від держави дозвіл на вирубку та продаж ялинок. Про це Varosh повідомила речниця офісу Карпатського лісового фонду Ніколетта Бокшан.

Загалом ці два лісгоспи отримали від держави ліміт на вирубку 13 тисяч ялинок до новорічних свят.

— В попередні роки кожна область окремо продавала ялинки по лімітам, зараз ми обʼєднані по три області: Закарпаття разом з Львівською та Івано-Франківської областями, — сказала вона.

Ялинки лісові господарства не вивозять для продажу в міста, пропонують людям приїхати до них, пройтися плантацією і вже на місці вибрати ялинку — одну чи кілька — сплатити вартість на касі і забирати. Або ж, якщо потрібно 5 чи 10 новорічних красунь — замовляти на сайті лісництва.

Мокрянське лісництво отримало ліміт на 8 тисяч ялинок, вартість дерева заввишки в 1,5-2 м — 144 грн, каже Varosh головний лісничий Микола Михалчич. В Міжгірському лісництві при ліміті в 5 тисяч вже продали 1,5.

— Ми вже практично закінчили продаж, — каже Петро Бойко, головний лісничий Міжгірського лісництва. — Перенеслися зимові свята — Миколая та Різдво — то й продаж почався скоріше. Але ще й той момент, що війна і ялинки зараз купують далеко не всі…

Тут ялинка в середньому коштує близько 150 гривень, в залежності від висоти.

Нагадаємо, міська рада в Ужгороді визначила 9 локацій для продажу ялинок, втім реальні ялинкові баазарі активні тільки на двох локаціях у місті — в Боздоському парку та біля супермаркету “Дастор”.

Varosh,

Фото: Суспільне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.