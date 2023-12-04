Де купити ялинку в Ужгороді: міська рада визначила 9 локацій продажу

В Ужгороді визначили місця для торгівлі ялинками та новорічними прикрасами. Торгівля триватиме до 31 грудня, повідомляють в Ужгородській міській раді.

Впродовж 6-30 грудня ялинковий ярмарок діятиме у Боздоському парку.

Крім того, визначили додаткові місця для тимчасової роздрібної торгівлі ялинками та новорічними прикрасами у цей же період:

• біля будинку №15 на вулиці Вілмоша Ковача (поруч із колишньою хімчисткою біля ринку «Білочка»);

• збоку ринку «Новий ринок» на вулиці Марії Заньковецької біля будинку № 77;

• поблизу ринку «Нива» на вулиці Андрія Палая;

• на вул. Підградській біля будинку № 59 (поруч із «Перечинським» автовокзалом);

– навпроти ТЦ «Епіцентр-2» на вулиці Миколи Бобяка;

– навпроти стоянки ТРЦ «Дастор» на вулиці Закарпатській;

– біля кафе «Гармонія» на вулиці Миколи Бобяка;

– біля стадіону «Авангард» на вулиці Івана Франка.

Новорічними прикрасами торгуватимуть на вулиці Олександра Фединця позаду «зеленого ринку».

Varosh,

Фото ілюстративне з мережі

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