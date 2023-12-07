Документальну стрічку про “Дідо-дуб” в Ужанському нацпарку знімали журналісти з Польщі

Група польських кінодокументалістів, які працюють над циклом фільмів “Natura bez granic” (“Природа без кордонів”) днями приїздили до Ужанського національного парку, щоб зняти серію про найстаріший дуб України — 1200-літній “Дідо-дуб” у Стужиці. Знімали стрічку в рамках замовлення Бещадського національного парку в Польщі, який сусідить з Ужанським нацпарком, тому серія фільмів пов’язана також і з Закарпаттям, — пояснила Varosh Інна Кваковська, заступниця директора Ужанського національного парку.

— Перший фільм вони знімали про букові праліси, які включені в міжнародну спадщину ЮНЕСКО, — розповіла вона. — Тепер їх цікавив не тільки Дідо-дуб та Дуб-чемпіон (1300 років), які ростуть у нашій Стужиці. Дуби в обхваті вони 9,60 і 9,20 м. Треба цілий клас з 25 дітей, щоб їх охопити! Вони охороняються з 1968 року. Також їм цікаво було все, пов’язане з етносом лемків, бо в них це все вже не збереглося.

Зі слів Інни Кваковської, зазвичай середній вік дубів у національному парку — до 120 років. У парку є два резервати, які збереглися до нашого часу і дуби там ростуть на скелях в дуже суворих умовах.

— В обхваті вони як дуби 60-річного віку, але свого часу студенти Львівського лісотехнічного університету досліджували вік тих дубів і визначили, що найстарішим по 130 років, — розповіла науковиця.

Varosh,

Фото ілюстративне та зі сторінки Ужанського національного парку

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