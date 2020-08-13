Як студенти УжНУ створили мистецький мурал в Ужгороді. У четвер відкривається нова локація для селфі

Ужгород отримав новий яскравий мурал. На стіні спорткомплексу Буревісник, на 136 кв.м зображений мотиваційний малюнок. Мурал створений у рамках проєкту “Стріт-арт по-ужгородськи”, який втілили студенти Ужгородського національного університету. Про ідею виданню Varosh розповідає менеджер проєкту, студент факультету суспільних наук УжНУ Володимир Попович.

Володимир спільно з ініціативною групою (Юрій Артимич, Петро Бердар та ідейна натхненниця – Тетяна Гичка) восени 2019-го подав проєкт муралу на пітчинг молодіжних проєктів в Ужгороді. Ідея отримала фінансування – 45 тисяч гривень. Спершу молодь хотіла створити мурал на фасаді четвертого гуртожитку УжНУ на БАМі. Однак там планувався ремонт, відтак активісти обрали Буревісник. Тут малюнок видно з футбольного поля та набережної.

«Ми міркували, що зобразити для міста, в подарунок для місцевої молоді. Це мало бути пов’язано з пропагандою здорового способу життя. Ми зупинилися на спортивній тематиці», – розповідає Володимир.

Далі був конкурс ескізів муралу – для вчителів, студентів, школярів. Відтак втілилася ідея Христини Короткової з Києва. Вона, до речі, є координаторкою київського осередку програми “Будуємо Україну Разом”.

Зображення супроводжує вислів: Працюй над своєю мрією і перед тобою розступиться доля.

«Цей меседж має мотивувати молодь змінювати своє життя, ставати кращими, боротися за прагнення, цілі, майбутнє».

Загалом мурал створювався три тижні. Команда із семи учасників, щодня по двоє-троє осіб працювала на об’єкті. До речі, серед них – четверо волонтерів із факультету здоров’я та фізичного виховання, юридичного, а також факультету суспільних наук.

Відкриття відбудеться 13 серпня, о 20.00.

Володимир мовить, що планує і надалі розвивати ідею стріт-арту в місті. Хоче вести комунікацію із владою, бізнесом, шукатиме грантові пропозиції. Таким чином можна піднімати привабливість міста – завдяки муралам.

Проєкт підтримали: British Council Ukraine, Active Citizens Ukraine, ГО “Молодіжна платформа”, Ужгородська міськрада. Безумовно, УжНУ сприяв своїм студентам.

P.S. До речі, на пітчингу перемогла також ідея для ужгородських мам. Як вони безкоштовно навчалися на курсі SMM – погляньте тут і тут.

Евеліна Гурницька, Varosh