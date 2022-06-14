Викладач UCU Business School проведе семінар в Ужгороді. Організовує Закарпатський IT-кластер

У складні часи загальної нестабільності надзвичайно важливою стає роль лідера. Він може підтримати, направити, допомогти команді в умовах кризи.

18 червня Закарпатський IT-кластер організовує семінар «Кризове лідерство: як забезпечити ефективність команди?».

Спікер — Андрій Рождественський — PhD, виконавчий директор Center for Leadership of UCU, викладач UCU Business School, бізнес-консультант.

Йтиметься про:

Роль лідера/ки в кризових ситуаціях;

Особисту та організаційна життєстійкість;

Підходи в управлінні в кризових ситуаціях.

Ключовий фокус програми заходу:

Стилі лідерства та криза. Як підібрати правильний підхід управління командою.

Робота з реальністю як основа жіттєстійкості людини/ команди/організації.

Підходи до планування в кризі. Що треба змінити в плануванні під час війни.

Сенси та управління ними. Наскільки це важливо для організації.

Чесноти лідера/ки. Як вони працюють та яке мають значення в кризових ситуаціях.

Окрім того, буде обговорення військового лідерства в Україні протягом останніх трьох років, а також дискусія про результати нових досліджень у цій сфері напередодні та в часи повномасштабної війни.

Вхід — безкоштовний, проте можна задонейтити до благодійного фонду IT.CT Foundation. Кошти спрямують для потреб Збройних сил України.

Організатори запрошують всіх ІТ-фахівців із Закарпаття та інших регіонів.

Коли: 18 червня.

Де: Ужгород, пл. Народна, 3 (ректорат УжНУ).

Детальна програма та реєстрація — за лінком

Близько шести років Центр Лідерства УКУ, на чолі з Андрієм Рождественським, досліджує військове лідерство. Разом із фондом «Повернись живим» була розроблена програма з підготовки військових командирів тактичного рівня. Багато часу було проведено на передовій, де Андрій спілкувався з військовими, проводив для них тренінги, навчальні програми тощо.

Varosh