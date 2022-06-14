Викладач UCU Business School проведе семінар в Ужгороді. Організовує Закарпатський IT-кластер

У складні часи загальної нестабільності надзвичайно важливою стає роль лідера. Він може підтримати, направити, допомогти команді в умовах кризи.
18 червня Закарпатський IT-кластер організовує семінар «Кризове лідерство: як забезпечити ефективність команди?».
Спікер — Андрій Рождественський — PhD, виконавчий директор Center for Leadership of UCU, викладач UCU Business School, бізнес-консультант.
Йтиметься про:
Ключовий фокус програми заходу:
Окрім того, буде обговорення військового лідерства в Україні протягом останніх трьох років, а також дискусія про результати нових досліджень у цій сфері напередодні та в часи повномасштабної війни.
Вхід — безкоштовний, проте можна задонейтити до благодійного фонду IT.CT Foundation. Кошти спрямують для потреб Збройних сил України.
Організатори запрошують всіх ІТ-фахівців із Закарпаття та інших регіонів.
Близько шести років Центр Лідерства УКУ, на чолі з Андрієм Рождественським, досліджує військове лідерство. Разом із фондом «Повернись живим» була розроблена програма з підготовки військових командирів тактичного рівня. Багато часу було проведено на передовій, де Андрій спілкувався з військовими, проводив для них тренінги, навчальні програми тощо.
Varosh