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Новини

Викладач UCU Business School проведе семінар в Ужгороді. Організовує Закарпатський IT-кластер

14 Червня 2022 81

У складні часи загальної нестабільності надзвичайно важливою стає роль лідера. Він може підтримати, направити, допомогти команді в умовах кризи.

18 червня Закарпатський IT-кластер організовує семінар «Кризове лідерство: як забезпечити ефективність команди?».

Спікер — Андрій Рождественський — PhD, виконавчий директор Center for Leadership of UCU, викладач UCU Business School, бізнес-консультант.

подія Естаунду 4

Йтиметься про:

Ключовий фокус програми заходу:

подія Естаунду 1

Окрім того, буде обговорення військового лідерства в Україні протягом останніх трьох років, а також дискусія про результати нових досліджень у цій сфері напередодні та в часи повномасштабної війни.

Вхід — безкоштовний, проте можна задонейтити до благодійного фонду IT.CT Foundation. Кошти спрямують для потреб Збройних сил України.

Організатори запрошують всіх ІТ-фахівців із Закарпаття та інших регіонів.

Близько шести років Центр Лідерства УКУ, на чолі з Андрієм Рождественським, досліджує військове лідерство. Разом із фондом «Повернись живим» була розроблена програма з підготовки військових командирів тактичного рівня. Багато часу було проведено на передовій, де Андрій спілкувався з військовими, проводив для них тренінги, навчальні програми тощо.

Varosh

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# IT # Війна в Україні

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