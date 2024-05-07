Закарпатець Василь Коваль став головним диригентом Одеської опери

За результатами конкурсу на заміщення вакантної посади головного диригента Одеського національного академічного театру опери та балету переможцем став уродженець Мукачева Василь Коваль.

Шлях Василя Коваля у світ музичного мистецтва розпочався у Мукачівській музичній школі та з хору хлопчиків та юнаків Володимира Волонтира. Згодом було навчання у Дрогобицькому музичному училищі та Львівській національній музичній академії ім. М. В. Лисенка на хорового диригента.

«Вся моя родина, зокрема, по батьковій лінії – обдаровані музично люди, частина рідних мали музичну освіту, хтось просто любив співати або грав на музичних інструментах», – розповів у коментарі Varosh Василь Коваль.

Після закінчення Львівської консерваторії чоловік кілька років працював диригентом у народному ансамблі пісні й танцю «Черемош» при Львівському національному університеті ім. Франка, звідки, каже, й розпочався його професійний шлях як диригента та хормейстера.

Потім була робота у Львівській хоровій капелі «Трембіта», а відтак – посада головного хормейстера у Львівському національному оперному театрі, де Василь Коваль пропрацював майже 16 років.

«На цій посаді я вже фактично виріс як хормейстер, як диригент, багато чого навчився. Тоді ж почав більше захоплюватися оперною справою, тому повторно вступив до Львівської консерваторії на оперно-симфонічне диригування, щоб довершено опанувати справу саме оперного диригування», – розповів Василь Коваль.

У період роботи Львівському оперному театрі у репертуарі колективу, яким диригував Василь Коваль, звучала також і фольк-опера закарпатського композитора Євгена Станковича «Коли цвіте папороть».

«Це прекрасний яскравий музичний твір, написаний для оркестру, солістів, хору і балету. Постановником тоді був наш легендарний диригент Володимир Сіренко. Ми ставили цей твір у Львівському Національному академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької, поїздили з ним по Україні, були і в Києві, і в Одесі, в інших містах», – поділився Василь Коваль.

Згодом було навчання в аспірантурі та викладацька діяльність у Львівській національній музичній академії, а після цього – робота диригентом спершу в оперному театрі в Дніпрі, а також посада головного диригента симфонічного оркестру у Запорізькій обласній філармонії. Минулого року Василь Коваль отримав почесне звання Заслуженого артиста України та здобув наукове звання Доктор мистецтва.

Коли ж цього року Одеський національний академічний театр опери та балету оголосив конкурс на заміщення посади головного диригента, Василь Коваль на нього подався – і переміг.

«Я дуже радий, для мене це великий здобуток і професійне самоствердження. Одеський оперний театр – поважний й відомий музичний заклад не лише в Україні, але і за її межами. Тож уже зараз починаю посилено працювати і буду намагатися втілити всі свої знання та уміння, щоб популяризувати, в першу чергу, українську оперу, яка тривалий час за «совєтів» не звучала на повну міць, а також світову оперну класику», – сказав Василь Коваль.

При цьому відзначив, що найкращі зразки оперного мистецтва цілком можуть звучати і в Ужгороді, і в Мукачеві. В обласному центрі Закарпаття для виконання опери цілком підійшла би сцена Закарпатської обласної філармонії, у місті над Латорицею – Мукачівський драматичний театр. У разі, якщо професійні музичні колективи будуть зацікавлені, аби спільно підготувати для виконання твори високого музичного мистецтва, Василь Коваль, за його словами, готовий у цьому брати участь.

«Якби була потреба, то я із задоволенням можу долучитися, приїхати та поставити або продиригувати якийсь гарний твір оперного жанру, щоби зробити теперішнє життя трошки яскравішим і радіснішим. Думаю, що опера прозвучить на закарпатській сцені обов’язково», – сказав Василь Коваль.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут. А з нас — кавіль 🙂

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: МИГ

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.