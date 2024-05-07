Нове колоритне етно-шоу представить в Ужгороді Закарпатський народний хор  

11 травня в Ужгороді відбудеться концерт Закарпатського народного хору під назвою «Дайме собі співаночку».

Як розповіла у коментарі Varosh директорка, художня керівниця, головна диригентка Заслуженого академічного Закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук, мета і ціль колективу — показати надзвичайно колоритну та багату культуру закарпатського краю.

“Все, що буде на сцені — пісні, танці, костюми — все максимально наближене до автентичного. Закарпатський дух буде відчуватися на сцені від початку до кінця. Ми хочемо, щоб закарпатці пишалися своєю музичною спадщиною, а всі, хто пізнає цей край, побачили його велич, красу та позитив”, – сказала Наталія Петій-Потапчук.

За її словами, програму концерту складуть твори з золотого фонду, а також твори, які вже давно не виконувалися на сцені. Позаяк Закарпаття – багатонаціональний край, лунатимуть і угорські, словацькі пісні й танці. Також після тривалої перерви на сцені буде виконуватися й ромська програма.

“Фольклор та народна музика — це джерела нашої стійкості, нашого духу. Якщо ми не будемо знати про традиції наших предків, то ми загубимося у світі. На сцені буде все: і дух нашого часу, наші переживання війни, і наші мрії, надії та віра у світле майбутнє”, – зазначила керівниця Закарпатського народного хору..

Однією з “родзинок” концерту стане виконання вокально-хореографічної композиції «Червена ружа», що ввібрала в себе закарпатські автентичні традиції винобрання. У композиції присутня лексика давніх русинських, угорських, словацьких, румунських танців і мелодій, а колорит та енергетика цієї картини народного свята не залишить байдужими нікого з присутніх.

Традиційно не обійдеться й без прем’єр, але що це буде – наразі колектив зберігає інтригу.

Від початку повномасштабної війни Закарпатський народний хор на своїх концертах залучає відвідувачів до підтримки ЗСУ, тож і цього разу теж не відступатимуть від традиції. Так, під час заходу відбуватиметься збір на підтримку ініціативи видання VAROSH на авто для підрозділу Сил Оборони, де служить закарпатець Остап Белей.

Концерт відбудеться у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі ім. братів Шерегіїв.

Початок о 18.00.

Керівниця і головна диригентка колективу – Наталія Петій-Потапчук.

Хормейстер – заслужений артист України Федір Копинець.

Керівник оркестру – Михайло Бровді.

Репетитор балету – Ірина Кізюр.

Авторами численних музичних аранжувань для колективу є М.Бровді, Ш.Шрайнер, Н.Петій-Потапчук.

Соло виконають народний артист України Петро Матій, заслужена артистка України Яна Садварій, Андрій Свид, Мирослава Ганжерлі, Василина Голянич, Вікторія Тимко та ін.

Ведучі концерту – Ольга Свида та Михайло Тацин.

Квитки можна придбати в касі закладу (пл.Театральна, 10, 3-й поверх адмінбудівлі філармонії) або за посиланням.

Varosh збирає 250 тис. грн на авто для підрозділу батальйону Джохара Дудаєва. Купить його волонтер Андрій Любка. Час для збору коштів — до кінця травня. Наразі маємо майже 100 тис., які вдалося зібрати в рамках “Суботнього аукціону”.

Долучитися донатом можна через Приватбанк: 4149 4993 7997 8081 (Гичка Г.М.) або поповнивши монобанку збору.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Фейсбук-сторінка Закарпатського народного хору

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