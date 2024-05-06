Серіал про коректну комунікацію з військовими вийшов в Україні

Серіал «Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія» про коректну комунікацію з військовими і ветеранами, з тими, хто отримав інвалідність та був у полоні вийшов за ініціативи Мінцифри у межах комунікаційної кампанії «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров’я – ініціативи Олени Зеленської.

Упродовж 11 серій фахівці та психологи розповідають про особливості комунікації з людиною з бойовим досвідом у родині, колі друзів та просто в публічному місці, а також, що може вирізняти військового, які в нього чи в неї бувають стани та реакції. Найкращі українські експерти дають рекомендації, як допомогти ветеранам і ветеранкам, військовим звернутися по психологічну допомогу у разі потреби.

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Також у серіалі люди з бойовим досвідом відверто розповідають про полон, життя з інвалідністю, ставлення до чорного гумору та чому некоректна пропозиція допомоги може образити. Ви дізнаєтеся, як подякувати за службу, не зачепивши особисті кордони людини. А ще в серіалі є корисна інформація для роботодавців та громад, які одними з перших зустрічають захисників і захисниць.

Серіал вийшов за підтримки Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України, громадської організації «Безбар’єрність» та компанії Visa – учасниці спільноти «Бізнес без бар’єрів» для платформи «Дія.Освіта». Він доступний українською та англійською мовами на Youtube та на платформі “Дія.Освіта”. Загальна тривалість серій — 10 хв.