Один день із життя програміста в Ужгороді. Віталій Коваленко – про свої щоденні завдання, робочу рутину, відпочинок та мотивацію

13 вересня – День програміста. І в рамках цього професійного свята ми провели день із ужгородським айтівцем Віталієм Коваленком, аби дізнатися про його щоденний стиль життя, робочі виклики і вміння балансувати кар’єру з відпочинком.

Про кар’єру

Віталій Коваленко – Team Lead в закарпатській ІТ-компанії PettersonApps. Хлопець прийшов сюди понад п’ять років тому, за місяць після відкриття, в ІТ-статусі “Junior”, вже маючи певний досвід. Сьогодні – він один із тих, хто, мабуть, найкраще знає всі тонкощі роботи PettersonApps.

«Це була для мене певного роду авантюра, тому що – нова компанія, було незрозуміло, чого від неї чекати. Це було ризиковано. Але я молодий, чому мені не ризикувати».

Айтівець працював у різних напрямках, наразі кар’єра сфокусована на Web.

«Це Full Stack Web – я працюю із серверами, із “клієнтськими додатками” – такими як вебсайти і тому подібне. Також за цей час встиг попрацювати на React Native – це кросплатформа для розробки для IOS та Android. Але є технологія, яка трохи витісняє цю платформу, це Flutter. У нас у компанії також є команда, яка працює із Flutter, – тому ми встигаємо за ринком, можна так сказати».

Щодо клієнтів, то вони з усього світу, а сфери проєктів – найрізноманітніші.

«Наприклад, ми допомагали клієнту із США створювати інтернет-магазин, на якому фермери могли продавати свої продукти. Наразі працюю із цим (показує на апарат на своєму столі, – ред.) – це називається PTZ Controller, він може керувати веб-камерами для відеопродакшену. До речі, цього року ці контролери використовували на Олімпійських іграх».

Віталій акцентує, що в компанії не прив’язуються до посад, ієрархії та звичної для великих компаній бюрократії. Проте він – один із тих, хто тут від старту, і про нього кажуть, що він знає все. “Мовою посад” – Team Lead, Tech Lead. Програміст повсякчас залучений у проєкти, водночас раніше займався менторством менш досвідчених колег, згодом планує до цього повернутися.

«Інколи до мене люди в черзі стояли» (сміється, – ред.).

— Що тобі більше імпонує: робота в проєктах чи менторство колег? Чи фіфті-фіфті?

— Скоріше, фіфті-фіфті. Інколи хочеться більше спілкуватися із колегами, інколи – сфокусуватися, зануритися в проєкт. І такий формат мені подобається.

Про типовий ранок

Ми зустрілися з Віталієм уранці, у вівторок, на набережній Незалежності, він саме їхав на роботу на своєму електросамокаті. Наразі він працює в одному з офісів PettersonApps на площі Жупанатській, тому щоденна дорога “дім-робота-дім” – на самокаті (поки тепло), з краєвидом набережної.

— Чому самокат, а не авто?

— Тепер частіше ходжу пішки, бо вже прохолодно, осінь. Машина – це неефективно. Навіщо тягнути за собою в повністю запаркований центр Ужгорода ще 1,5 тонни металу й пластику.

— Тобто самокат – це функціонально й екологічно?

— І небезпечно. Тому – або я їду по тротуару, що не дуже красиво по відношенню до пішоходів, або їду по проїжджій частині, що досить небезпечно для мене. У нас місто поки що не готове до такого транспорту.

Віталій приходить в офіс близько 9.00, готує з колегами першу каву, а коли збирається вся команда, то прямують до найближчої кав’ярні.

— Яку каву замовляєш?

— Американо без жодних домішок.

— Маєш якісь ранкові ритуали, що допомагають налаштуватися на продуктивність?

— Інколи мені важко сфокусуватися – таке, звичайно, у всіх, мабуть, буває. Але ніяких таких ритуалів я не маю. Можливо, просто інколи варто вийти на повітря, прогулятися 5 хвилин, і цього достатньо.

Наразі у Віталія тричі на тиждень, в першій половині дня, відбуваються онлайн-наради з клієнтами. Переважно вони займають увесь час перед обідом.

Друга половина дня

Після обіду айтішник працює безпосередньо із задачами по проєкту, а якщо є якісь питання/уточнення, то відбувається комунікація із клієнтом. У найближчий час графік дещо переформатується, адже Віталій знов займеться менторством, допомогою колегам.

— Ти певним чином структуруєш свій день?

— Я стараюся це робити, але не завжди виходить. Але, як казав один наш замовник, краще мати план і змінити його, ніж не мати його зовсім. У мене є календар, в який записую мітінги з клієнтами, окремий календар – для персональних зустрічей.

— Кажуть, що в ІТ-компаніях зазвичай є зони відпочинку. А що є в цьому офісі, на Жупанатській?

— У нас є ігрова приставка Xbox (це шосте покоління ігрових систем), тому теж можна трохи розвантажити мізки, – це, мабуть, схоже, як вийти на повітря. Відволіктися на хвилин 15 – дуже допомагає.

Зазвичай, якщо нема термінових завдань, то робочий день Віталія триває до 18.00. Звісно, він максимально намагається закрити наявну задачу до шостої, але інколи раціонально перенести її на наступний день.

Вечори та вихідні

— Як відволікаєшся ввечері? Маєш хобі, зацікавлення?

—Відволікаюся, мабуть, як і всі інші. Якісь відосики, відеоігри. Раніше я трохи займався музикою, на такому любительському рівні, в мене є гітара, синтезатор. Звичайно, інколи можна десь колись погуляти, покататися на чомусь. Можу ще книжечку почитати цікаву.

— А яку книжку читаєш наразі?

— Останнє, що я читав, це про політику, від політичного публіциста (не хоче казати назву, – ред.). Перед тим читав “Остання імперія” – про розпад Радянського Союзу – дуже цікаве чтиво, хоча, досить важке.

— А вихідні проводиш десь за містом?

— Останнім часом дуже рідко, мабуть, не згадаю, коли це було. Але часом їздимо з моєю нареченою: влітку їздили на Буковель, він відрізняється від зимового (сміється, – ред.). Бачуся з родичами, друзями. Можливо, на якихось наступних вихідних заплануємо поїздку. Наречена подарувала мені на день народження сертифікат на політ на мотодельтаплані, поїдемо, трохи політаю.

— До речі, а буває робота у вихідні?

— Інколи треба допомогти клієнту, якщо “щось горить”, але це рахується як “over time” – нам за це доплачують.

Про мотивацію

— Від чого найбільше кайфуєш у роботі?

— Мабуть, коли продуктивний. Інколи, буває, зловиш таку хвилю, що прям ллється ефективність – от це прям дуже кайфово. І почуваєш себе результативним.

— А що найбільше втомлює і як позбуваєшся цих відчуттів?

— Втомлює, мабуть, коли задачі неконкретні, є багато додаткових уточнень, треба багато проясняти. І вже ніби починаю щось робити по проєкту, а потім дивлюся, що трошки певні моменти незрозумілі, а від цього може змінитися структура того, що я вже зробив. І це завжди збиває з пантелику та з тієї “хвилі”, яка могла би бути, якби все одразу було чітко зрозуміло.

А як знімати втому? Відпочивати, та й все.

— Що тебе глобально мотивує в PettersonApps, що рухає вперед?

— Мотивує, коли бачу, як люди, котрих я менторю, швидко вловлюють професійні моменти, коли їм гарно йде прогрес, розвиток. То це прям дуже надихає, це дуже класне відчуття.

Контакти:

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко

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