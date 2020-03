Вийшов документальний фільм про фаната Sziget, який на візку

Незалежна знімальна група створила документальний фільм “Wheels of madness” про натхненну історію фана Sziget festival – Gal Mizrachi, який на візку.

Що цьому передувало?

Повернімося у фінальні миті фестивалю у 2019-му, коли легендарні Foo Fighters зіграли свій штормовий концерт на Main Stage. Саме тоді, під час виконання хіта “Everlong”, хлопець, який краудсьорфив у інвалідному візку, був помічений гуртом серед сотні тисяч сігетців.

Поміж приспівами Dave Grohl прокричав крізь море людей, що хлопець – зірка шоу («He’s the fucking star of the show, right there!»). Він був запрошений на сцену і донесений до неї на руках публіки разом із візком. Поруч з Foo Fighters – він, збентежений і щасливий, виконав характерний роковий фінал з розбиванням гітари.

Та ще до того, як новина про це облетіла світ, незалежна знімальна група приїхала на Sziget, аби дізнатися більше про майбутню зірку. Відтак вони створили сердечний і хвилюючий короткометражний фільм “Wheels Of Madness”.

Виявилося, що головний краудсьорфер останнього дня Sziget 2019 – це 33-річний Gal Mizrachi (AKA Gal Festival), мультимедіа-учитель з Тель-Авіва. Він відвідував Sziget щоразу протягом останніх 5 років і має намір не зупинятися. Фільм “Wheels Of Madness” дослідив його фестивальний досвід, і як ця подія змінила його життя на краще.

«Sziget змінив моє життя. Це мій улюблений фестиваль і моє улюблене місце на Землі. Він розказав мені багато про мене самого, про людяність, доброту і дружбу, а також розширив мої музичні пізнання завдяки різним артистам з усього світу. Він довів мені, що обмеження існують тільки в нашій голові. Я став кращою людиною і кращим другом завдяки Sziget. Дякую!», – говорить Gal.

Sziget продовжує розвивати свій інклюзивно-орієнтований підхід. Він гарантує, що насолоджуватися усім, що пропонує фестиваль, можуть сігетці з будь-яким підґрунтям і фізичними особливостями.

Varosh