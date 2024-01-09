Організатори відновили прийом робіт на Конкурс малої прози ім. Івана Чендея

Після перерви, яка виникла через початок повномасштабного вторгнення, організатои відновили прийом робіт на VI Всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея. Твори прийматимуть з 20 січня до 20 квітня.

Конкурс проводиться у двох номінаціях:

1) Мала проза – приймаються не опубліковані раніше прозові твори українською мовою обсягом не більше 20 тисяч знаків з пробілами.

2) Чендеєзнавство – драматургічні сценарії за творами Івана Чендея або про його життя та творчість; наукові роботи, статті, рецензії, які раніше не публікувалися або були опубліковані упродовж трьох останніх років.

“Роботи в номінації “Мала проза” подаються на конкурс анонімно, анкета учасника довільної форми (за бажанням) може бути прикріплена до листа окремим файлом, — йдеться в повідомленні. — До участі у конкурсі в кожній номінації можна подавати лише один твір. Листування з авторами, рецензування творів, надісланих на конкурс, не проводиться. Короткий список , результати конкурсу, відеоматеріали заходів будуть розміщені на сторінках Всеукраїнських ЗМІ а також в соціальних мережах ФБ «Іван Чендей» та ютуб-каналі «Іван Чендей», де можна ознайомитися із подіями попередніх років”.

Подавати твори слід в електронному вигляді у форматі Word на електронну адресу: konkurschendej@gmail.com

Проведення традиційного «Чендей-Фесту» відкладається до Перемоги. Вручення нагород відбудеться до Дня народження письменника 20 травня 2024 року в Ужгороді, на садибі Івана Чендея.

Varosh,

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