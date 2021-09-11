Вперше в Україні ужгородські поліцейські патрулюватимуть центр міста на електросамокатах. У суботу їм передали два самокати

Ужгородський сервіс оренди електросамокатів “vevi” спільно з Патрульною поліцією Закарпатської області втілює експеримент – патрулювання пішохідної частини центру Ужгорода на електросамокатах.

Це ініціатива vevi, на яку правоохоронці залюбки відгукнулися, попередньо узгодивши все з керівництвом у Києві.

Тож 11 вересня починається пілотний проєкт – vevі передає два електросамокати виробництва компанії FreeGo.

У vevі, в коментарі виданню Varosh, розповідають, що обслуговування самокатів – цілком на їхній відповідальності.

Вартість двох двоколісних – 48 тисяч гривень. Їх стилізували саме для місцевої поліції.

«Якщо патрульна поліція визнає цей експеримент удалим, то наступного року ми ще передамо їй самокат, щоби в теплий час року вона могли патрулювати місто на електросамокатах», – зазначають у vevi.

Така ініціатива відбувається вперше в Україні.

Евеліна Гурницька, Varosh