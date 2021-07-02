Місяць шерінгу електросамокатів в Ужгороді. Як вони приживаються, як часто їх крадуть та про плани на 150 скутерів до кінця літа

Вже місяць Ужгородом їздять жовті електросамокати “vevi”. Це перший сервіс шерінгу скутерів у місті. Про концепцію, принципи роботи та амбіції ми писали в нашому нещодавному матеріалі, а наразі розкажемо про перші 30 днів діяльності.

Як самокати інтегруються в міський простір

50 самокатів чи не відразу стали популярними, відчуття, немов вони повсюди, а в мобільному застосунку vevi не завжди є вільні для оренди.

«Нас це радує, тому що Ужгород стає містом, де приживаються засоби мікромобільності – електросамокати, моноколеса, електричні велосипеди», – кажуть автори бренду.

При цьому, на думку засновників vevi, користувачі різних видів транспорту і пішоходи тільки вчаться співіснувати в одному просторі.

«Колись ми так навчилися жити з велосипедами, а тепер вчимося жити з електросамокатами, просто їх треба правильно інтегрувати в міський простір».

Власники жовтих двоколісних зважають на приклад Мюнхена. За їх словами, навіть масштабний Мюнхен, з ідеальними дорогами та любов’ю до чітких правил, не був готовий до електросамокатів. Та поступово містяни пересідали з авто, автобусів на скутери. Загалом європейські міста пройшли цей шлях адаптації. vevi переконані, що й Ужгороду вдасться, а Е-самокати частково зможуть замінити громадський транспорт.

«У великих містах самокати вирішують проблему “останньої милі”. Наприклад, ти приїхав кудись на метро, а тобі ще треба 1-1,5 км до місця призначення. То дуже комфортно проїхати на самокаті. Наше місто підлаштовується під машини, велосипеди і має так само підлаштовуватися під мікромобільний транспорт, тому що він розвивається шаленими темпами».

Важливо, що в Україні хочуть законодавчо врегулювати питання легкого персонального транспорту. Це законопроєкт № 3032. По-перше, йдеться про визначення прав та обов’язків водіїв Е-самокатів, моноколес, гіробордів, сігвеїв, гіроскутерів тощо. Попередньо законопроєкт передбачає їх право їздити велодоріжками, краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччям.

У vevi кажуть, що наразі не всі користувачі дотримуються правил дорожнього руху. Хлопці постійно наголошують, що необхідно дотримуватися ПДР, а після їзди залишати самокати таким чином, аби не заважати іншим.

Був випадок, коли автомобіль зачепив самокат, на якому їхала пара, це була вина орендарів. Тому vevi прописує основні правила користування, а з вересня, з початком навчання у школах, університетах, планує спільно з поліцією провести навчання щодо безпеки на дорозі.

У контексті цієї ситуації хлопці наголошують, що все ж один самокат – для однієї людини. Так і безпечніше, і самокат довше працюватиме.

Про крадіжки

Поява послуги шерінгу скутерів в Ужгороді передбачала можливі крадіжки. Уже першої ночі поцупили 6 самокатів. Всі були знайдені, адже цілодобово працює моніторинг онлайн, який відстежує рух самокатів по gps. Якщо самокат рухається “без оренди”, то співробітники викликають охорону та поліцію.

Географія крадіжок за перший місяць така: Радванка, Шахта, Сторожниця, Новий район, Червениця і Великоберезнянщина.

«Одна жінка доставила три самокати до себе додому, в багатоквартирний будинок у Новому районі. Були випадки крадіжок на Шахті, Радванці. Найгучніший випадок – коли один чоловік украв самокат і поїхав із ним на електричці в село Сянки. Не зважаючи на те, що самокат пищав на всю катушку. Наші працівники побачили на карті, що самокат рухається без оренди й дуже швидко – через Доманинці, Оноківці. Кам’яницю, Перечин… Поліція перехопила цього чоловіка з самокатом у електричці в Березному. Наразі йому оголошена підозра про вчинення кримінального правопорушення, справа передана до суду».

У vevi сподіваються на вирок суду, аби інші бачили, що не варто привласнювати скутери.

У фейсбуці інколи жартують, що поліції додалося роботи з новим сервісом оренди. Та vevi відповідає, що все справедливо, адже сплачує податки. Насправді, поліції не потрібно шукати зловмисників, адже gps фіксує місце їх перебування.

«Є випадки, коли самокат намагаються вкрасти, тягнуть по вулиці, він пищить, і поліція, проїжджаючи повз, реагує, зупиняється. Була ситуація, коли наші співробітники під’їхали на місце крадіжки, а там уже працювала поліція, “скатувала” відбитки пальців із самокату».

Трапляється, що постійні клієнти помічають, як хтось намагається забрати самокат, відтак викликають правоохоронців.

Статистика крадіжок спадає: якщо раніше крали щоночі, то тепер – раз на тиждень. У vevi сміються, мовляв, люди читають новини, тому і спокуса привласнити самокат відпадає.

«Достатньо один, два, три рази приїхати на Радванку з поліцією, забрати самокат, коли всі сусіди це бачать. І сусіди думають: хм, він вкрав годину тому і його зразу знайшли…».

Плани

Сервіс шерінгу Е-самокатів має попит, який перевищує пропозицію, особливо, в час-пік. Тому до кінця літа до нас приїдуть ще 100 самокатів.

«Така кількість вирішуватиме проблему мобільності. Влітку люди, які не мають авто, змушені їхати в душному громадському транспорті. Але на самокаті, з вітерцем, це швидко й зручно».

Принципи vevi погляньте на їхньому сайті, а також в інстаграмі, фейсбуці та мобільному застосунку на IOS та Android.

Текст: Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: ZoomStudio

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