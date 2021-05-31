В Ужгороді з’явився новий сервіс оренди електросамокатів. Як це працює і чому це зручно, вигідно й екологічно

Ще років п’ять-десять тому самокати сприймали за дитячу іграшку, і дорослим їздити на них було якось несолідно. Але все змінюється – і тепер електросамокат оптимальний для повсякденних поїздок на короткі дистанції.
У вівторок, 1 червня, на вулицях Ужгорода з’являться жовті електросамокати. Це власний ужгородський бренд “vevi”, створений з нуля, вже подані документи для реєстрації торгової марки. Хлопці запровадили сервіс прокату скутерів, якого ще не було в місті. Такий транспорт працює у Львові, Києві, Одесі, в Європі, світі. Тепер і в нас. Розповідаємо деталі.
Задум полягав у створенні сучасної послуги оренди електросамокатів, яка гіпотетично може стати частковою альтернативою автобусам/таксі/приватним авто в Ужгороді.
«За цим мобільним міським транспортом ми бачимо майбутнє. Його ціль – не тільки розважальна атракція, як-от “у свій вихідний покататися набережною із дівчиною, сім’єю”. Це спосіб оперативно доїхати на роботу чи в справах. З досвіду: нам треба було з площі Петефі переїхати на площу Корятовича. На машині це було би значно довше, не кажучи про паливо. За 3 хв. 45 сек. ми доїхали від Будинку побуту до хімфаку УжНУ», – кажуть у “vevi”.
Тобто “vevi” не тільки задля фану, а для поїздок на роботу та в справах.
Ідея виникла рік тому, а у вересні 2020-го стартувало її активне впровадження. Самокати замовили в Китаї, контролювали всі процеси виготовлення безпосередньо з виробником, адже це брендований транспорт.
Електроскутери працюють на програмному забезпеченні, яке створили білоруські айтішники. Відтак є мобільний застосунок, за яким налаштовується робота скутера. Також написаний сайт, де є вся інформація про проєкт, інструкція, карта пересування та відповіді на найпоширеніші питання.
З 1 червня в місті з’являться жовті самокати, припарковані таким чином, аби нікому не заважати.
Для поїздки вам потрібно:
Як повернути самокат:
Засновники поділили Ужгород на 4 зони: жовту (вона запрацює пізніше), зелену, синю й червону. Всі позначені на карті в мобільній аплікації.
Як відбувається оплата:
Максимальна швидкість такого транспорту – 25 км/год і це обмежено програмою. Цього достатньо, аби всюди дістатися вчасно. Фокус-група проєкту кілька тижнів тестувала ці засоби. У середньому поїздка в справах у місті займає 10 хвилин.
На двох колесах проїдете попри всі корки, це оперативніше за поїздку в автобусі. Самокат швидше припаркуєте за автомобіль і заощадите гроші на паливі. Екології теж буде легше, адже Ужгород роками в лідерах в Україні за загазованістю повітря.
Наразі в Ужгороді є 50 електроскутерів, а до кінця сезону буде 150.
«Наша основна ціль, аби самокати частково замінили громадський транспорт, таксі. Бо на автобусі з Петефі на Корятовича будете їхати 40 хв., а на самокаті – менше 4 хв. А ціна майже однакова».
Так, самокати вільно розміщені містом, але працюють тільки з мобільним застосунком, до якого прив’язана банківська картка.
«Ці електросамокати “невбиваємі”, вони дорогі. “Антивандальні”. Ми замовили для них дуже багато комплектуючих. Наприклад, на кожному самокаті є gps-трекер. Щодо безпеки, то якщо його “тягнути” більше метра, він почне пищати і заблокує всі колеса. Якщо тягнути більше 10 м, то спрацьовує gps-маячок, виїжджає охорона і всім власникам бізнесу в телеграм-бот надходить сповіщення, що самокат із таким то номером намагаються вкрасти. Якщо його піднімають, то реагує “датчик підняття”, так само вирушає охорона і всім власникам приходить сповіщення».
Хлопці прагнуть масштабуватися на Україну, а щодо франшизи, то вже є охочі підприємці з інших міст.
«Ми хочемо розвивати цей проєкт по всій Україні. Старт буде в Ужгороді, і ми дуже хотіли би, щоби він поширився і став відомий на всю Україну».
До речі, vevi готовий до співпраці з локальним бізнесом, якому було би цікаво надавати такий транспорт своїм працівникам. Тут діятиме спеціальний тариф.
Отже, 1 червня в Ужгороді почнуть їздити жовті самокати. Цього дня – знижка 50%. Вже можете розіслати з додатку лінки на запрошення своїм друзям, аби потім мати кешбек.
Можливо, самокати в місті будуть не просто атракцією, а поступово і хай частково, ситуативно ставатимуть швидкою, екологічною і дешевшою альтернативою автобусам, таксі і приватним автомобілям.
***на правах реклами
Текст: Евеліна Гурницька, Varosh
Фото: Ігор Майхеркевич