Вісім тематичних пряників із мініскульптурками випустив бренд “Закарпатський пряник”

Бренд “Закарпатський пряник” випустив оновлену партію пряників — вісім тематичних смаків із зображенням мініскульптурок на коробках. Зробили це в співпраці з туристичною компанією Muse Travel.

Свободка, Енді Воргол, Ференц Ліст, Другет, Дзвін свободи з Григорієм Жатковичем, Швейк, Мікош Берчені та Крістіна Чакі і Професор з окопу — обирали персонажів за власним вподобанням, — пояснив Varosh засновник бренду Олександр Ляхін.

— Над оформленням працювали спільно з нашою дизайнеркою Ренатою Шетелею та Muse Travel, у них усі ці скульптурки є вже промальовані. Відтак ми запустили випуск такої лімітованої серії — наразі вийшло 5 тисяч пряників. Кожна коробка адаптована до окремого персонажа: Ференц Ліст — перший піаніст, який виступав із сольними концертами, тому на його коробці — фортепіанна клавіатура. Свободка, враховуючи нинішні реалії — в жовто-блакитних тонах, коробка Енді Воргола — у червоно-білих кольорах банки з супом Кемпбелл.

“Закарпатський пряник” з мініскульптурками можна буде придбати в супермаркетах Ужгорода та крафтових крамницях. Якщо ідея приживеться, то, за словами Олександра Ляхіна, серію випускатимуть регулярно.

Varosh,

Фото “Закарпатський пряник“

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