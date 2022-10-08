Військовий облік для жінок: наразі жодних вказівок військкомат не має

Верховна Рада прийняла в п’ятницю, 7 жовтня, в цілому закон № 6482 щодо добровільного військового обліку для жінок. Про це на своїй сторінці в Telegram написав член фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Згідно закону, «жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням».

У розмові з кореспондентом Varosh речник Закарпатського обласного терцентру комплектування Андрій Акімов сказав, що наразі жодних вказівок стосовно взяття на облік жінок вони не отримували. Хоча, за його словами, якщо жінка — медик і має бажання стати на облік, то проблем не виникає.

Взяття на військовий облік жінок в Україні відтермінували на рік

— Тут проблема в тому, що для того, щоб призвати окрему людину на службу, потрібна посада, а оскільки укомплектованість у нас зараз відносно на високому рівні, то і посади майже всі зайняті, — сказав речник. — Щоправда, якщо говорити про медиків, то вони легко призиваються. Ще, вкрай рідко, бувають затребувані спікери, журналісти.

Нагадаємо, на початку вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що оборонне відомство не має наміру ставити всіх жінок на військовий облік, ЗСУ потребують лише деяких спеціальностей. Міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування взяття жінок на військовий облік на рік, до 1 жовтня 2023 року.

Varosh Фото: АрміяInform