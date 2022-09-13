В Україні створили лінійку полегшених бронеплит для жінок-військовослужбовців

Український виробник «Арсенал Патріота» вперше в Україні створив легкі, але міцні плити з бронесталі призначені для жінок-військовослужбовців, медиків і добровольців. Серед їхніх основних характеристик — вага від 2,3 кг і товщина, яка з повним покриттям становить всього 21 мм. Крім того, бронеплити четвертого класу «SAPI екстра мала» та «SAPI мала» захищають від декількох пострілів бронебійно-запальними набоями й не потребують моментальної заміни, у порівнянні з керамічними плитами.

— Понад 5 000 жінок-військовослужбовців прямо зараз несуть службу на передовій. Спеціально для них ми вирішили створити лінійку бронеплит для — маленьких і легких водночас. В цій партії передбачено анатомічний вигин по вертикалі, а в наступній, яка вийде в жовтні, робитимемо ще й вигин по горизонталі, — кажуть в “Арсенал Патріота”.

З-поміж різних елементів амуніції, бронеплити мають чимале значення, адже слугують основним захистом від пострілів ворога бронебійно-запальними набоями та додатковим захистом від потрапляння уламків та дають пом’якшення заперешкодної травми (травми, отриманої внаслідок деформації плити через кульове влучення). Утім, середня вага таких плит становить 3,5-5 кг. Враховуючи все екіпірування, військові чи медики постійно зіштовхуються з проблемами опорно-рухового апарату та втрачають динамічність при пересуванні.

Як Mrs. Ukraine International Олена Талапа започаткувала в Ужгороді виробництво плитоносок для захисників України

Кожна партія бронеплит, виготовлена «Арсеналом Патріота», проходить процедуру відстрілу. Зокрема, додатковими набоями — 7Н6М, які вказують на витримуючий потенціал плит. У сертифікованій лабораторії звіряють на відповідність ДСТУ 8782:2018 за нормальних умов. Крім протоколу випробувань, виробник також надає сертифікат на партію бронеплит терміном на 6 місяців.

Загалом, за пів року повномасштабної війни компанія виготовила 35 000 комплектів плит різних категорій. Полегшених бронеплит для жінок-військовослужбовців наразі є 250 штук і триває комунікація з організаціями для забезпечення захисниць.

Varosh

Фото: “Арсенал Патріота”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.