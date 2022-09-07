Військовий призов для жінок в Україні відтермінували на рік

до 1 жовтня 2023 року Міноборони відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік. Про це написала заступниця міністра Ганна Маляр на своїй сторінці у Фейсбуці. Наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков.

“Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання, — написала Гання Маляр. — Ми ж, в межах своїх повноважень, можемо лише відтермінувати строки. Тож, ще на рік — до 01 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним”.

За словами Ганни Маляр, жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає. Взяття на військовий облік жінок носить виключно добровільний характер.

Нагадаємо, норма про взяття жінок відповідних професій на військовий облік мала запрацювати 1 жовтня 2022 року і перелік спеціальностей, за якими жінки мали б ставати на облік, викликала багато суперечок, бо військовозобов’язаними ставали представниці більшості популярних професій. Міноборони у відповідь на критику суттєво скоротило список і відтермінувало взяття жінок на облік до 1 жовтня 2022 року.

Varosh

Фот: АрміяInform

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