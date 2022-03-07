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«Війна в Україні зробила мої ночі безсонними», — бельгійський бізнесмен привіз гуманітарну допомогу до Баранинської ОТГ

7 Березня 2022 245

Ніко Вандерелст — звичайний бельгійський бізнесмен, якому небайдужа біда України. Надзвичайно оперативно він організував у себе в регіоні Фламандський Брабант збір допомоги українцям. Увагу громадськості привертав виступами в пресі, публікаціями в соцмережах, створив благодійний рахунок тощо. За кілька днів бельгійці зібрали майже 200 ящиків різноманітних речей: медичні та гігієнічні засоби, дитяче харчування, продукти, одяг, батарейки, спальні мішки, корм для тварин та багато іншого. 

Перший вантаж доставлено в Баранинську територіальну громаду. До кордону Ніко Вандерелст доправив його самостійно, подолавши  майже 1700 кілометрів.

— Війна в Україні зробила мої ночі безсонними, — каже Ніко.

Ніко волонтер із Бельгії

Ніко бував в Україні протягом останніх 10-ти років. Закохався у нашу країну. Планував заснувати тут бізнес. Закохався в українку Діану з Ужгорода, з якою одружився. Він має багато друзів в Україні, за яких теж вболіває.

— Я дуже хочу, щоб Україна перемогла! Щоб вона стала сильнішою після цієї війни! Щоб було знищено мерзотника Путіна! Щоб після перемоги звільнилися від цього жаху назавжди! Слава Україні! — передав українцям Ніко Вандерелст.

Дякуємо, Ніко! Героям Слава!

Олеся Барчан, Varosh

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# воєнний стан

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