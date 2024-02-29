Весняні вихідні в Ужгороді: Афіша заходів на 1-3 березня

Перші дні весни цього року припадають на вихідні. Чим не привід зустріти березень цікаво, пізнавально, творчо та активно? Тим більше, що обирати серед запланованих подій є з-поміж чого: тут і театральні вистави, і майстер-класи, і літературні читання, і спортивні пробіжки.

Пропонуємо вам щотижневу збірку заходів, що відбудуться у прийдешні вихідні в Ужгороді. Обирайте, що вам до душі, і зустрічайте весну наповнено та небуденно!

1 березня

Перегляд фільму «Заповідник Асканія» “Заповідник Аканія” – документальний фільм про флору і фауну заповідника Асканія-Нова, а також про його працівників і мешканців. Сюжет фільму розгортається навколо чотирьох героїв із цілковито різними характерами, долями та цілями. Проте їх поєднує одне – бажання зберегти життя серед найбільшої в Україні оази, що наразі стрімко втрачає свою унікальність.

Час: 15:00.

Локація: Ужгородський замок/Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького.

Лекція у “Школі батьківства”

Психологиня Олена Пітух розкаже про шкоду електронних сигарет. Вейпи, «одноразки», Айкоси та інші типи елетронних сигарет: як вони впливають на організм, чи викликають залежність та що із цим робити батькам.

Під час лекції розкажуть, як варто говорити з дітьми про залежності, дамо практичні поради, як кинути курити.

Реєстрація за посиланням https://forms.gle/HLEe4fkeuvzzvcbr6.

Захід – безплатний. Вхід вільний.

Час: 17:30.

Локація: Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка (пр. Свободи,16).

Прем’єра вистави «Інша» за п’єсою Ніла Лабюта Закарпатського обласного музично-драматичного театру

4 історії – 4 герої. І тут не про звичні запропоновані обставини і заможне життя, а про спробу врятувати у собі людину.

Режисер-постановник – Тарас Бенюк (Івано-Франківськ).

Для Вас гратимуть: Рудольф Дзуринець, Дар’я Горшкова, Маргарита Савенко, Олександр Рибчинський.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (пл. Л. Толстого, 12).

Квитки у касі театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/insha.

Розмова з психологинею «Любов до себе»

Що таке – любов до себе, і як ідентифікувати це почуття ба навіть стан? А чи може бути щасливою жінка не у шлюбі? Як досягти стану повного прийняття себе?

Про це та інше йтиметься на зустрічі із психологинею Діаною Сідун-Сович у межах клубу «Натхненна».

Час: 18:30.

Локація: кав’ярня «Зона комфорту» (пл.Кирила й Мефодія, 4).

Вхід вільний (при бажанні можна залишити донат на розвиток клубу).

2 березня

Runday Uzhhorod

Runday — це національна спільнота бігунів та волонтерів з місією: зібрати 1 мільйон українців, які регулярно бігають або ходять 5 кілометрів.

Uzhhorod runday — це пробігтися 5 км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Ужгороді.

Як долучитися:

1) Безкоштовно зареєструватися тут (достатньо 1 разу на всі забіги, навіть на інших локаціях);

2) роздрукувати особистий QR код;

3) дістатися вчасно точки забігу.

Розклад заходу:

8:45 — збір

8:50 — розминка

9:00 — старт забігу

9:45 — заминка.

Обов’язково для участі у забігу взяти з собою роздрукований QR код.

Локація: Лінгвістична гімназія (набережна Незалежності, 4).

Дитячі читання

На дитячих читаннях цього разу:

– прочитання нової та веселої історії про свинку Мерсі;

– нові цікаві факти з життя Мерсі та її сім’ї;

– створення оригамі свинку своїми руками;

– розвиток мовлення, уяви та творчих здібностей.

Дитячі читання — це чудова можливість познайомитися з новими друзями, відкрити для себе цікаві книг, а також весело та цікаво провести час.

Для запису на читання пишіть організаторам у дірект, оскільки кількість місць обмежена.

Час: 12:00.

Локація: Бінго (вул. Ужгородська, 15)

Вистава «Decameron» Донецького обласного музично-драматичного театру

У постановці режисера Олега Мельничука та у виконанні акторів Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) «Decameron» – сучасна інтерпретація однойменних новел італійського класика Джованні Боккаччо, написаних ще у XIV ст.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (пл. Л. Толстого, 12).

Квитки у касі театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/decameron-uzhhorod

Вистава «Круті віражі» Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Усе наше швидкоплинне життя – химерне переплетення безлічі доріг. Деякі з них – прямі, але є й такі, що раптово утворюють круті віражі, перевертаючи все наше буття з ніг на голову. Саме так і сталося з немолодим солідним чоловіком на ім’я П’єр, який одного разу привів у свій дім юну вродливу дівчину. Апартаменти вільні! Дружина поїхала відпочивати разом із сином на гірськолижний курорт. Тож вечір у товаристві чарівної красуні Джульєтти обіцяє бути надзвичайно приємним. Але тут і очікує П’єра перший крутий віраж…

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (пл. Л. Толстого, 12).

Квитки у касах театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/kruti-virazhi-02-03-2024.

3 березня, неділя

Вистава «Мауглі» за твором Д.Р.Кіплінга

Інсценізацію оповідань про людське дитинча у зграї хижих звірів у джунглях здійснила Марина Іваненко, а втілила на сцені притчу-мюзикл запрошений режисер із Житомира, заслужений діяч мистецтв України Наталія Тімошкіна, яка запропонувала ужгородському глядачу оригінальне поєднання пластики і драми. Вистава зроблена в сучасній музичній і художній стилістиці.

Вистава «Мауглі», в якій задіяний чи не увесь акторський склад, по праву вважається однією з найяскравіших і найулюбленіших у репертуарі театру.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (пл. Л. Толстого, 12).

Квитки у касах театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/maugli-03-03-2024.

Школа пианкарства від Творчих волонтерів Ужгороді

Загалом у межах Школи писанкарства відбудеться цикл тематичних занять.

Тема першого заняття: Основи писанкарства

Символіка яйця та його розпису.

Підготовка яйця, «видутка»

Інструменти і матеріали

Принципи писання воском

Сірникова техніка розпису

Тривалість заняття: 2 години.

Вартість: донат на потреби ЗСУ від 100 грн.

З собою треба мати 2 білих сирих яйця.

Час: 13:00

Локація: приміщення ГО “Творчі волонтери” (вул. Фединця, 47, 4-й поверх)

Прем’єра вистави «Інша» за п’єсою Ніла Лабюта Закарпатського обласного музично-драматичного театру

4 історії – 4 герої. І тут не про звичні запропоновані обставини і заможне життя, а про спробу врятувати у собі людину.

Режисер-постановник – Тарас Бенюк (Івано-Франківськ).

Для Вас гратимуть: Рудольф Дзуринець, Дар’я Горшкова, Маргарита Савенко, Олександр Рибчинський.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (пл. Л. Толстого, 12)

Квитки у касі театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/insha.

Спектакль «Маріупольська драма» Донецького обласного музично-драматичного театру

Оповідь відбувається у форматі сторітеллінгу: звучать особисті свідчення акторів, що знаходилися в епіцентрі трагічних подій, спричинених російськими військовими злочинцями.

Для мешканців Маріуполя вираз «Маріупольська Драма» означав і безпосередньо театр, і просто точку орієнтиру, біля якої відбувалися громадські події, зустрічі, побачення. 16 березня 2022 року Маріупольська Драма стала тим місцем, куди російська авіація скинула потужні бомби, залишивши руїни від Храму Мистецтва та притулку для сотень безневинних містян. І тепер ті, хто вижив у тих страшних подіях, поділяться з глядачами власними думками, спогадами, переживаннями.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (пл. Л. Толстого, 12).

Квитки у касі театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/mariupolska-drama-uzghorod.

Перформанс плейбек-театру «Станція Уж»

Актори разом з музикантами втілюють історії гостей на сцені і історії стають поруч одна з одною, вони стають почутими, наскільки це можливо.

Так працює плейбек-театр – це зустріч з іншими і самим собою.

Час: 19:30-21:30

Локація: Артпростір «Станція Уж» (вул.Швабська, 9).

Безоплатно.

Запис за реєстрацією: https://forms.gle/bmiZAoBsugdDik3v8

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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