Школу писанкарства проведуть Творчі волонтери Ужгорода

Школа писанкарства від Творчих волонтерів стартує цієї неділі, 3 березня. Заняття відбуватимуть кожної неділі впродовж березня і, можливо, продовжаться ще й у квітні.

Як розповіла у коментарі Varosh волонтерка, яка проводитиме заняття Галина Бабунич, майстер-класи з розпису писанок Творчі волонтери проводять уже третій рік поспіль, але у форматі Школи писанкарства – вперше.

«Ми почали проводити такі майстер-класи назустріч Великодню у рік повномасштабного вторгнення. Хотілося, щоб люди мали змогу відволіктися, зробити щось власними руками. Минулого року завдяки Міжнародній організації міграції ми закупили необхідне для роботи обладнання, в тому числі й писачки. Тож цього року вирішили провести Школу писанкарства, яка передбачатиме цикл різних тематичних занять», – розповіла Галина Бабунич.

За її словами, програму Школи склали таким чином, аби вона була цікава як дітям, так і дорослим, як початківцям, так і людям, які вже мали досвід із розпису писанок. Кожної нової неділі відбуватиметься заняття на іншу тему, тож є можливість обирати з того, що буде цікавим потенційним відвідувачам.

«Приміщення, де відбуватимуться заняття, дозволяють прийняти групу з 10-12 людей. Якщо хтось захоче відвідати всі заняття – чудово. Але можна прийти і на окремі заняття, якщо буде цікава якась одна тема. Для початківців точно будуть цікавими і вступ до писанкарства, й історія писанкарства, й інформація про онови роботи, огляд інструментів та матеріалів. Більш складні теми з розбором складних специфічних орнаментів, які вимагають певних знань та навичок, будуть цікавими тим, хто пише писанки вже не вперше», – розповіла Галина Бабунич.

Так, серед тем майстер-класів, що проходитимуть у межах Школи писанкарства, зокрема: традиційні писанки Закарпаття; лемківська писанка; прадавні орнаменти на українських писанках; Дерево життя; Сорок клинців Циганські дороги; фарбування природними барвниками; писанка кольоровим воском; писанка “білим по білому”.

На першому занятті, що відбудеться у прийдешню неділю, вивчатимуть основи писанкарства, говоритимуть також про підготовку яйця до розпису, його «видутку», про інструменти і матеріали для розпису, принципи писання воском та про сірникову техніку розпису.

Тих, хто йтиме на перше заняття, організатори просять взяти з собою 2 сирих яйця. Галина Бабунич пояснює: під час заняття учасники самостійно готуватимуть їх для розпису, від самого початку.

«Будемо вчитися, як яйце початково правильно обробити, бо можна ж писати і по видутому, і сире розписувати, і варене. Загалом автентичні перші писанки – сакральний оберіг на здоров’я, на добробут – наші предки писали саме на сирих яйцях. Ми просили принести сирі яйця, щоб учасники самі обрали собі варіант, як працюватимуть», – розповіла Галина Бабунич.

Перше заняття Школи писанкарства відбудеться у неділю, 3 березня, о 13:00. Участь – донат на ЗСУ від 100 грн.

Запис за попередньою реєстрацією за посиланням.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульна світлина: ELLE

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