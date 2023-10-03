Петанку – 20. В Ужгороді пройшов 19-тий щорічний турнір з петанку “Каштани”

Щорічний міжнародний турнір з петанку “Каштани” відбувся минулими вихідними в Ужгороді. Позмагатися приїхали 72 учасники з різних міст України, приїхали також і з Угорщини, Естонії та Польщі. Організував турнір, як і всі попередні, голова Закарпатської обласної Федерації петанку Петро Гойс.

— Змагання на турнірах зазвичай тривають три дні: у перший день тет-а-тети, наступного дня дуплети, тобто команди з двох гравців, і в останній день зазвичай граємо триплети, — пояснив Varosh президент Першого Закарпатського петанк-клубу Андрій Ганусич.

У перший день перемогу здобув представник ЕстоніїГунар Усін, який у фіналі здолав харків’янина Андрія Камєнєва. Наступного дня перемогу здобули гравці Ужгородського петанк-клубу, перемігши пару з Естонії, у триплетах перемогла міжнародна команда у складі киянина Дмитра Бугая, харків’янина Андрія Каменєва та Міхала Занєвського з Польщі, які у фіналі перемогли трійку з Харкова – Олега Косолапова, Олександра Філатова та Дмитра Нєсмяновича.

— Цього року турнір проходив 19-й рік поспіль, — розповів Андрій Ганусич. — На початку 2000-х до Ужгорода його привіз наш журналіст Олександр Попович. Тоді про петанк в Україні ще ніхто не чув, тільки пригадували, що в неї грали якось герої одного з фільмів за участю Луї Де Фюнеса. Відтак петанк приїхав в Ужгород і восени 2003-го відбувся перший турнір — “Каштани”.

Подібний турнір проходить щороку і навесні — “Сакура”. Це, за словами Андрія Ганусича, найбільші петанк-турніри у Східній Європі. Організація турнірів весь час була на плечах журналіста, головного редактора обласної газети “РІО” Петра Гойса.

У квітні 2007 зареєстрували ГО «Федерація петанку України», її президентом став Петро Гойс. Цього ж року Україна була вперше представлена на жіночому Чемпіонаті Європи (триплети) в Анкарі. В рамках Чемпіонату відбувся конгрес, на якому Президент Всесвітньої Федерації Петанку Клод Азема оголосив про створення нової Федерації в Європі.

На Закарпатті сьогодні петанк грають у Мукачеві, Хусті, Нижньому Селищі та в селі Червоне на Ужгородщині. Грають молодь і люди старшого віку, ужгородці і тепер і вимушені переселенці, які опинилися на Закарпатті через війну.

— Майданчики для гри впродовж усіх 20 років були в різних місцях Ужгорода, але тепер основних є два: в парку за обласною адміністрацією та на стадіоні “Авангард”. Саме там відбуваються тепер усі турніри, а в будній день ми зазвичай майже щодня граємо в парку. Хотілося б, щоб активніше долучалася молодь, у нас постійно діє гурток з петанку на стадіоні, а кулі, придбані один раз, служитимуть вам упродовж років, — сказав Андрій Ганусич.

Varosh,

Фото: Олександри Шевченко та з архіву Олександра Поповича

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